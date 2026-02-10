ETV Bharat / state

नीमच पुलिस कंट्रोल रूम में हेड कांस्टेबल ने जान दी, RI पर आरोपों की झड़ी

प्रधान आरक्षक ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले 3 पेज का नोट लिखा. इसे व्हाट्सएप पर कई लोगों को शेयर किया. इसमें रक्षित निरीक्षक (आरआई) विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कॉन्स्टेबल प्रणव तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसमें लिखा है "नीमच पुलिस लाइन में सब कुछ बिक रहा है. रोजनामचा लिखने से लेकर ड्यूटी लगाने तक के लिए कर्मचारियों से पैसे लिए जा रहे हैं."

नीमच : नीमच की कनावटी पुलिस लाइन में तैनात प्रधान आरक्षक 50 वर्षीय होशियार सिंह अहीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में आत्मघाती कदम उठाया. उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

नोट में लिखा है "महोदय पुलिस को इतना भी मत बेचो कि ईमानदार आदमी नौकरी ही ना कर पाए. प्रणव तिवारी हर कर्मचारी से पैसे लेकर ड्यूटी लगाता है, जो पैसा देता है, उसे अच्छी जगह ड्यूटी मिलती है और जो नहीं देता, उसे प्रताड़ित किया जाता है." जान देने वाले प्रधान आरक्षक होशियार सिंह 5 दिन की छुट्टी से लौटकर आए थे.

पीड़ित पत्नी व बेटी ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक प्रधान आरक्षक होशियार सिंह की बेटी अंजली ने बताया "मेरे पापा बहुत दिनों से परेशान थे. उन्होंने कंट्रोल रूम जाने से पहले 3 पेज का लेटर लिखा था. इसके बाद हमें सूचना मिली कि वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं. उनके पापा वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान थे." मृतक की पत्नी कमलेश देवी ने बताया "मेरे पति छुट्टी बढ़वाने के लिए कंट्रोल रूम पर गए थे. वह आरआई से काफी परेशान थे. हमें इंसाफ चाहिए. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए."

प्रताड़ना के आरोपों की गंभीरता से जांच

नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने बताया "नोट की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. कई बातें सामने आई हैं. वह जब पुलिस लाइन पर आए, तब ऐसी बात भी सामने आई हे कि शराब का सेवन किया था. उनका पुराना बैकग्राउंड भी वेरीफाई किया है, जिसमें उनकी 4 विभागीय जांच हो चुकी हैं. उनको 4 बड़ी सजा मिली थी. ये बात भी सामने आई है कि शराब के नशे में वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर चुके थे."

एसपी ने कहा "घटना दुखद और निंदनीय है. आरआई और हेड कांस्टेबल पर जो आरोप लगाए हैं, उसको भी हम तस्दीक कर रहे हैं. निष्पक्ष जांच की जाएगी."