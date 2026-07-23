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मध्य प्रदेश में हथियार लेकर चलने लगे ड्रग्स तस्कर, नीमच पुलिस की कार्रवाई से खुले राज

नीमच पुलिस ने दो स्थानों पर दबिश देकर ड्रग्स तस्करों को दबोचा. आरोपियों से पिस्टल व कारतूस भी बरामद. 3 आरोपी गिरफ्तार.

Neemuch Drug smugglers
नीमच में पिस्टल के साथ ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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नीमच : शहर की बघाना थाना पुलिस ने धनेरिया कलां-अरनिया फंटे के पास नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा. इनके पास से 54.6 ग्राम एमडी ड्रग्स, 5 किलो डोडाचूरा, एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल बाइक जब्त कर ली है. इस मामले में 7 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

बाइक से जा रहे थे ड्रग्स तस्कर

पुलिस को सूचना मिली थी दो युवक धनेरिया की ओर से छोटी सादड़ी रोड तरफ नशीला पदार्थ लेकर जा रहे हैं. पुलिस टीम ने धनेरिया कलां-अरनिया फंटा पर चेकिंग शुरू की. कुछ देर में एक बाइक से आ रहे दो संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई. आरोपियों की पहचान नाका नंबर 4 बघाना निवासी फिरोज (35) पिता शब्बीर और जाकिर गली बघाना निवासी और अमन (20) पिता अब्दुल सत्तार के रूप में हुई. तलाशी लेने पर उनके पास से एमडी ड्रग्स, डोडाचूरा और अवैध पिस्टल मिली.

एसपी राजेश व्यास (ETV BHARAT)

सप्लाई चेन से जुड़े कई तस्कर

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त से जुड़े 7 अन्य लोगों को भी प्रकरण में नामजद किया है. इनमें बघाना निवासी हमीद उर्फ चप्नू, इल्तु उर्फ इमरान, कासम कुरेशी, रिहान पठान, बाबू उर्फ समीर, सलाम उर्फ गागू और राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी सोहेल शामिल हैं. बघाना पुलिस टीम अब इन सह-आरोपियों की तलाश और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के संबंध में आगे की जांच कर रही है. एसपी राजेश व्यास का कहना है "तस्करों के पूरे नेटवर्क को सर्च किया जा रहा है."

दो वाहनों से 5 क्विंटल से अधिक डोडाचूरा जब्त

नीमच के रतनगढ़ थाना क्षेत्र की जाट पुलिस चौकी ने बुधवार को नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल 28 किलो 180 ग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया. तस्कर इसे महिंद्रा पिकअप और कार में भरकर ले जा रहे थे. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके 5 साथी फरार होने में कामयाब रहे. पुलिस ने मौके से महिंद्रा पिकअप के चालक अर्जुन पिता देवा बंजारा उम्र 25 साल निवासी सारण थाना गंगरार जिला चित्तोडगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया है. कार में सवार होकर साथ दे रहे 5 अन्य आरोपी मौके से भाग निकले.

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