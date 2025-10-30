नीमच में गलने लगी अफीम की फसल, बेमौसम बारिश की मार से परेशान किसान

ETV Bharat / state

नीमच: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम हुई बारिश ने अचानक ठंड बढ़ा दी है, इसके अलावा किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच दी है. बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है. जहां नीमच में लगातार हो रही बारिश से अफीम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. क्यारियों में पानी भरने से पौधे गलने लगे हैं. किसान दिन-रात खेतों से पानी निकालने में जुटे हैं, ताकि फसल को बचाया जा सके. हालांकि गेहूं और मसूर अभी सुरक्षित हैं, लेकिन बारिश जारी रही तो इन फसलों पर भी खतरा बढ़ सकता है. कृषि विभाग ने किसानों को जल निकासी की सलाह दी है.

बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की टेंशन

नीमच में पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी फसलों पर पानी जमने से नुकसान का खतरा बढ़ गया है. सबसे ज्यादा असर अफीम की फसल पर देखा जा रहा है. जहां क्यारियों में जलभराव से छोटे पौधे गलने लगे हैं. किसान खेतों में फंसे पानी को निकालने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए.

बेमौसम बारिश की मार से परेशान किसान (ETV Bharat)

अफीम की फसल पर संकट, मेहनत पर पानी फिरने का डर

नीमच और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अफीम की खेती करने वाले किसान इन दिनों परेशान हैं. शुरुआती चरण में आई यह बारिश अफीम की क्यारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है. कई जगह पौधे गलने लगे हैं और खेतों में मिट्टी गीली हो गई है. किसान लगातार खेतों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि फसल को बचाया जा सके, लेकिन अगर बारिश जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है.

NEEMUCH OPIUM CROPS DESTROYED
खेतों में भरा पानी (ETV Bharat)

अन्य फसलों पर भी मंडराया खतरा

कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत करें. अभी तक गेहूं, मसूर और लहसुन जैसी फसलों में बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार नमी और पानी भराव की स्थिति बनी रही तो बीज सड़ सकते हैं, जिससे दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है. किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द सामान्य हो, ताकि उनकी फसलों को बचाया जा सके.

NEEMUCH HEAVY RAIN
बारिश से अफीम की फसल खराब (ETV Bharat)

अफीम की फसल होती है नाजुक

किसान गोपाल दायमा ने बताया कि पानी भर जाने से अफीम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है. जल भराव से अफीम के पौधे खत्म हो रहे हैं. अन्य फसल गेहूं और चने में इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार बारिश रही तो उनमें भी नुकसान होगा. अफीम की फसल बहुत नाजुक होती है. शुरुआती समय उनके ग्रोथ का समय रहता है, ग्रोथ के समय अगर पानी भर जाए तो दाने सड़ जाते हैं और खत्म हो जाते हैं.

