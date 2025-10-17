ETV Bharat / state

नीमच की जेल में कैदी बने रेडियो जॉकी, दीवारों पर गूंज रही भगवद् गीता-भजन की धुन

नीमच के जावद उपजेल में शुरु हुआ रेडियो स्टेशन. जेल की दीवारों के पार गूंज रही नवधारा जेल वाणी, संगीत से बदला कैदियों का जीवन.

Navdhara Jail Vani radio station
नीमच की जेल में कैदी बने रेडियो जॉकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 1:32 PM IST

3 Min Read
नीमच: जावद उपजेल ने सुधार की दिशा में अनोखी पहल करते हुए 'नवधारा जेल वाणी' मिनी रेडियो स्टेशन शुरू किया है. इसमें कैदी खुद आरजे बनकर सुबह प्रार्थना, भजन और शाम को फरमाइशी गीत प्रसारित करते हैं. जेलर डॉ. अंशुल गर्ग की इस पहल से कैदियों में सकारात्मक सोच, अनुशासन और आत्मसुधार की भावना बढ़ रही है. यह नवाचार पूरी तरह जेल के बजट से शुरू किया गया है और दावा हे की यह पहली उपजेल है जहां ऐसा प्रयोग हुआ है.

जावद उपजेल में नवाचार, कैदी बने रेडियो जॉकी
नीमच जिले की जावद उपजेल ने सुधार की दिशा में एक अनोखी पहल करते हुए 'नवधारा जेल वाणी' नाम से मिनी रेडियो स्टेशन शुरू किया है. इस पहल की खासियत यह है कि इसका संचालन खुद कैदी करते हैं. वे सुबह और शाम आरजे बनकर प्रसारण करते हैं, जिससे जेल में अनुशासन और आत्मसुधार का नया माहौल बना है.

neemuch neemuch
संगीत से बदल रहा कैदियों का जीवन (ETV Bharat)

सुबह की शुरुआत प्रार्थना और भजनों से
हर दिन सुबह 6 से 8 बजे तक जेल में 'नवधारा जेल वाणी' के माध्यम से प्रार्थना, धार्मिक भजन और श्रीमद्भगवद्‌गीता के श्लोक प्रसारित किए जाते हैं. इन प्रसारणों से जेल परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है और कैदियों के मन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

शाम को बजती हैं कैदियों की फरमाइशें
शाम के समय 4 से 6 बजे तक कैदियों की फरमाइश ली जाती है. वे अपनी पसंद के गीत लिखित रूप में भेजते हैं, जिन्हें यूट्यूब से चुनकर जेल परिसर में लगे स्पीकरों पर बजाया जाता है. इस दौरान भक्ति, प्रेरणादायक और पारिवारिक गीतों के माध्यम से कैदियों को भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव होता है.

15 हजार की लागत में हुआ बड़ा बदलाव
जेलर डॉ. अंशुल गर्ग ने बताया कि, ''जेल के बजट से करीब 15 हजार रुपये की लागत में यह रेडियो स्टेशन तैयार किया गया है. इसमें साउंड सिस्टम, स्पीकर और कंप्यूटर का उपयोग किया गया है. इस सिस्टम का प्रयोग कैदियों को बुलाने या आवश्यक सूचनाएं देने में भी किया जाता है, जिससे जेल संचालन अधिक सुचारू हो गया है.''

आत्मनिर्भरता की ओर कदम
'नवधारा जेल वाणी' के साथ-साथ जेल में कैदियों को नर्सरी, जैविक खाद निर्माण और कंप्यूटर टाइपिंग और अशिक्षित कैदियों को साइन कराने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसको लेकर एक पाठशाला भी शुरू की गई है. इससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि रिहाई के बाद समाज में एक नई पहचान के साथ लौटने की प्रेरणा भी पा रहे हैं.

सकारात्मक सोच की मिसाल बनी जावद उपजेल
दावा है कि, यह पहली उपजेल है जहां इस तरह का नवाचार किया गया है. 'नवधारा जेल वाणी' ने कैदियों के जीवन में नया आत्मविश्वास, अनुशासन और आध्यात्मिक जागरूकता पैदा की है. यह पहल इस बात की मिसाल बन गई है कि सुधार की दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है.

