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नीमच में मजहब से बड़ी इंसानियत, मुस्लिमों ने बुजुर्ग का किया हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार

नीमच में दिखी इंसानियत की अनूठी मिसाल, मुस्लिम पड़ोसियों ने निभाया फर्ज, हिंदू रीति-रिवाज से किया 60 साल के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार. राकेश राठौर की रिपोर्ट.

NEEMUCH MUSLIM FUNERAL HINDU MAN
नीमच में दिखी इंसानियत की अनूठी मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 6:22 PM IST

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नीमच: अंग्रेजी की एक कहावत है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. इस कहावत को नीमच में कुछ लोगों ने चरितार्थ किया है. जहां मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर भाईचारे और इंसानियत की मिसाल पेश की है. जिसकी तारीफ अब पूरे शहर में हो रही है. मुस्लिम युवाओं ने एक बुजुर्ग का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया.

फुटपाथ पर मिली था बुजुर्ग का शव, मुस्लिम समुदाय ने दिखाई इंसानियत

शहर के व्यस्त फव्वारा चौक पर 25 अक्टूबर यानि शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई. जब फुटपाथ पर एक 60 साल के बुजुर्ग की लाश मिली. सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान स्कीम नंबर 9 निवासी सुरेंद्र सिंह ठाकुर के रूप में हुई. जांच में पता चला कि बुजुर्ग का कोई परिवार नहीं है, वह अकेले ही थे. ऐसे दुखद मोड़ पर जब बुजुर्ग के आगे-पीछे कोई सहारा नहीं दिखा, तब शहर के मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर भाईचारे और इंसानियत की मिसाल पेश की.

नीमच में दिखी इंसानियत की मिसाल (ETV Bharat)

मालिक ने उठाया खर्च, दोस्तों ने निभाई अंतिम संस्कार की रस्म

सुरेंद्र सिंह जिस जगह काम करते थे, उस दुकान के मालिक अब्दुल जब्बार को जैसे ही निधन की खबर मिली, वे तुरंत आगे आए. उन्होंने अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली. इसके बाद मानव अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष भूरा कुरैशी और उनके साथियों ने पूरी व्यवस्था संभाली. दूसरे दिन 26 अक्टूबर शनिवार को बुजुर्ग के शव को हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया और श्मशान घाट तक ले जाया गया.

मुस्लिम युवाओं ने दिया कंधा

घटना की सूचना दुलाखेड़ा में रहने वाली मृतक की बहन और बहनोई को दी गई थी. वे सीधे श्मशान घाट पहुंचे. वहां शोएब कुरैशी, आबिद कुरैशी, सद्दाम पठान, मलिक कुरैशी, इम्तियाज कुरैशी, शाहिद भाई और जाकिर भाई समेत कई लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी. शहर में इस घटना के बाद हर कोई यही कह रहा है कि मजहब से बड़ा इंसानियत का नाता होता है, जिसे नीमच के इन युवाओं ने सच साबित कर दिखाया.

मजदूरी करते थे, फुटपाथ ही था ठिकाना

अंतिम संस्कार के वक्त पहुंचे बुजुर्ग सुरेंद्र सिंह के साले ने बताया कि "उनके परिवार में कोई नहीं बचा था. वे फव्वारा चौक के आसपास ही छोटी-मोटी मजदूरी करते थे और रात में फुटपाथ पर सो जाते थे. अकेलापन ही उनकी जिंदगी का सच बन चुका था. शुक्रवार को जब वे अचेत मिले तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

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