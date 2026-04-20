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नीमच में माइक्रो-कोडिंग सिस्टम से अफीम तोल, खत्म हुई हेराफेरी की गुंजाइश

निरीक्षण के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने उस नई पारदर्शी प्रणाली को भी परखा, जिसने जांच को पूरी तरह निष्पक्ष बना दिया है. इस व्यवस्था के तहत कंटेनर से किसान का नाम हटाकर सबसे पहले उस पर एक क्यूआर कोड लगाया जाता है. इसके बाद लैब में भेजने से पूर्व उसे माइक्रो कोड में बदल दिया जाता है, जिससे जांच करने वाले किसी भी विशेषज्ञ को यह पता नहीं चलता कि वह किस किसान की अफीम का परीक्षण कर रहा है, साथ ही उनके पास ऐसा कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिससे वो कोडिंग डिकोडिंग कर सके.

सांसद सुधीर गुप्ता ने सबसे पहले उस भंडारण क्षेत्र का दौरा किया, जहां किसानों की अफीम के हजारों ड्रम सुरक्षित रखे गए हैं. उन्होंने अधिकारियों से रखरखाव की व्यवस्था जानी और सीधे कर्मचारियों व कंप्यूटर ऑपरेटरों के पास जाकर उनकी कार्यप्रणाली को देखा. उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा कि कैसे प्रत्येक कंटेनर का डेटा सिस्टम में दर्ज किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया को किस तरह से डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा रहा है.

नीमच: बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच में अफीम फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया. जहां सांसद ने किसानों द्वारा लाई जाने वाली अफीम की तौल और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता को देखा. इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व नारकोटिक्स अधिकारियों के साथ फैक्ट्री के हर अनुभाग का बारीकी से मुआयना किया और नई तकनीकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया.

अत्याधुनिक मशीनों से हो रहा मॉर्फिन का सटीक परीक्षण

सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि "वहां कोई भी पुरानी मशीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा कि अब फैक्ट्री में मॉर्फिन के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक और उन्नत तकनीक FTNIR से लैस 100% नई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जांच के परिणाम पूरी तरह सटीक आ रहे हैं.

अफीम फैक्ट्री का निरीक्षण करते सांसद (ETV Bharat)

देशभर से बुलाए गए 20 से अधिक विशेषज्ञ

अफीम की वैज्ञानिक और सटीक जांच के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 20 से अधिक केमिकल इंजीनियरों की एक विशेष टीम फैक्ट्री में तैनात की गई है. इसके अलावा जांच में 250 से अधिक कलर कोड की लाइब्रेरी का भी उपयोग किया जा रहा है. अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का भ्रमण करने और कर्मचारियों के काम को करीब से देखने के बाद, सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि इस हाई-टेक और डिजिटल प्रणाली के लागू होने से अफीम जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं बची है.

किसानों से की विशेष अपील, अफवाहों पर न दें ध्यान

निरीक्षण के बाद सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम उत्पादक किसानों को आश्वस्त करते हुए उनसे एक खास अपील भी की. उन्होंने कहा कि किसान भाई विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के जाल में बिल्कुल न फंसे. कुछ लोग जानबूझकर पुरानी मशीनों से जांच होने और पट्टे कटने का भ्रम फैला रहे हैं, जो पूरी तरह निराधार है.

सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा हर पात्र किसान को पूरी प्रामाणिकता के साथ लाइसेंस देने की है. उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि यदि किसी भी किसान भाई को इस जांच प्रणाली पर कोई संदेह, असंतोष है या उनका कोई सुझाव है, तो वे निडर होकर अपनी बात रख सकते हैं. किसान अपनी समस्या सीधे विभागीय अधिकारियों, सरकार या स्वयं उनसे संपर्क कर साझा कर सकते हैं, उनकी हर शिकायत और सुझाव को पूरी गंभीरता से सुना जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा.