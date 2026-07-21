आधे मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी, सूखने की कगार पर सोयाबीन-मक्का और मूंगफली
मध्य प्रदेश में बारिश की लंबी खेंच से बढ़ी किसानों की चिंता, लंबे समय से बारिश न होने के कारण फसलें सूखने के कगार पर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:00 AM IST
नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच सहित आसपास के क्षेत्रों में बुवाई के बाद पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भले ही राहत की फुहार शुरू हो गई हो पर समय पर बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और प्याज की फसलें प्रभावित होने लगी हैं. कई जगह पौधे मुरझाने लगे हैं, जबकि बढ़ते तापमान के कारण रोग और कीटों का प्रकोप भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है.
मौसम की बेरुखी से किसान परेशान
इस वर्ष नीमच में सोयाबीन के साथ-साथ मूंगफली और मक्का का रकबा भी बढ़ा है. पिछले साल सोयाबीन का उत्पादन कम रहने और उचित कीमत नहीं मिलने के कारण कई किसानों ने वैकल्पिक फसलों की ओर रुख किया था. हालांकि, अब मौसम की बेरुखी उनकी उम्मीदों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है.
निराई-गुड़ाई और खरपतवार की समस्या
सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो रही है जिन्होंने दूसरी बारिश के बाद बुवाई की थी. इन खेतों में फसल अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन 1 सप्ताह से अधिक समय से बारिश नहीं होने से उसकी बढ़वार रुक गई है. करीब आठ दिन पहले हुई बारिश के बाद खेतों में खरपतवार तेजी से बढ़ गए हैं. किसान समय पर निराई-गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खरपतवार फसल के साथ नमी और पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और फसल कमजोर होती जा रही है.
और गर्मी सहन करना मुश्किल
किसानों का कहना है कि अगर अगले दो से तीन दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो बड़ी संख्या में फसलें सूख सकती हैं. जिन किसानों ने दोबारा बुवाई की थी, उनकी चिंता सबसे ज्यादा है. क्योंकि पहले ही उन पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ चुका है. किसान दीपक पाटीदार ने बताया, "न शुरुआती बारिश के बाद फसल की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब बारिश नहीं होने से चिंता बढ़ गई है. खेत में प्याज की फसल अभी छोटी है और अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकती है. फसल को बचाने के लिए मैंने स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई शुरू कर दी है. अगर बारिश में और देरी हुई तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा."
किसानों की आर्थिक चिंता बढ़ी
वहीं, एक अन्य किसान अरुण पाटीदार ने बताया, " लगातार बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल सूखने लगी है. अगले दो-तीन दिन में बारिश नहीं हुई तो बची हुई फसल भी खराब हो सकती है. सोयाबीन की बुवाई पर प्रति हेक्टेयर करीब 8 हजार रु का खर्च आया है. ऐसे में दोबारा बुवाई करने वाले किसानों की आर्थिक चिंता और बढ़ गई है."
नुकसान कम करने में जुटे अन्नदाता
बारिश की कमी के चलते कई किसानों ने अब स्प्रिंकलर और अन्य सिंचाई साधनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. विशेष रूप से प्याज जैसी संवेदनशील फसलों में नमी बनाए रखने के लिए लगातार सिंचाई की जा रही है, ताकि बढ़ते तापमान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.
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जिला कृषि उपसंचालक डॉ. यतिन कुमार मेहता ने बताया, "अगर अगले तीन से चार दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी. बढ़ते तापमान के कारण कई स्थानों पर पौधे मुरझाने लगे हैं. कृषि विभाग ने किसानों से फसलों की नियमित निगरानी करने तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के लिए विभागीय सलाह का पालन करने की अपील की है."