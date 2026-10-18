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अनाज नहीं यहां बिकते हैं डायमंड से लेकर चमकीले पत्थर, नीमच की औषधि मंडी की धूम, बंपर कमाई

डायमंड से लेकर चमकीले पत्थर की अनोखी औषधि मंडी ( ETV Bharat )

नीमच: औषधीय फसल और वन उपज के लिए देशभर में नीमच की मंडी प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां अनोखी उपज लेकर किसान दूर-दूर से पहुंचते हैं. जिसमें वन उपज, सूखे फल, सूखे फूल, सूखी पत्तियां, औषधीय गुण वाले पौधों की टहनियों से लेकर धूल मिट्टी भी यहां बिकने आती है. नीमच की इस औषधीय मंडी की विशेषता से प्रभावित होकर अब यहां लोग यूनिक प्राकृतिक वस्तुएं और डायमंड और आयरन पत्थर लेकर भी आने लगे हैं.

यहां चमकीले और रंग-बिरंगे पत्थर भी बिकते हैं. कई बार यूनिक वस्तु और पत्थरों की अच्छी कीमत भी मिल जाती है, लेकिन कई बार यहां दूर-दूर से आने वाले लोगों को निराशा भी हाथ लगती है. लेकिन नीमच की इस मंडी में आने वाली यह अनोखी उपज हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है.