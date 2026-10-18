अनाज नहीं यहां बिकते हैं डायमंड से लेकर चमकीले पत्थर, नीमच की औषधि मंडी की धूम, बंपर कमाई
नीमच की औषधि मंडी बनीं किसानों की कमाई की संजीवनी, पौधों की टहनियों से लेकर धूल मिट्टी का शानदार कारोबार. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 3:05 PM IST
नीमच: औषधीय फसल और वन उपज के लिए देशभर में नीमच की मंडी प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां अनोखी उपज लेकर किसान दूर-दूर से पहुंचते हैं. जिसमें वन उपज, सूखे फल, सूखे फूल, सूखी पत्तियां, औषधीय गुण वाले पौधों की टहनियों से लेकर धूल मिट्टी भी यहां बिकने आती है. नीमच की इस औषधीय मंडी की विशेषता से प्रभावित होकर अब यहां लोग यूनिक प्राकृतिक वस्तुएं और डायमंड और आयरन पत्थर लेकर भी आने लगे हैं.
यहां चमकीले और रंग-बिरंगे पत्थर भी बिकते हैं. कई बार यूनिक वस्तु और पत्थरों की अच्छी कीमत भी मिल जाती है, लेकिन कई बार यहां दूर-दूर से आने वाले लोगों को निराशा भी हाथ लगती है. लेकिन नीमच की इस मंडी में आने वाली यह अनोखी उपज हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है.
नीमच मंडी में धुल से लेकर फूल तक की कीमत
आमतौर पर अनाज, फल और फूल की मंडियों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश के नीमच में एक अनोखी प्राकृतिक औषधीय उत्पादों की मंडी है. जहां सैकड़ों तरह की वस्तुएं बिकने आई हैं. इस मंडी के बारे में कहावत है कि यहां धूल से लेकर फूल और मिट्टी से लेकर पत्थर तक बिक जाते हैं.
कई राज्यों तक फैली मंडी की ख्याति
नीमच औषधि मंडी के जानकार संजय धाकड़ बताते हैं कि, ''नीमच की इस मंडी की ख्याति अब मध्य प्रदेश से लेकर आसपास के कई राज्यों तक फैल गई है. जिसकी वजह से दूर-दूर से लोग अब अलग-अलग तरह की अनोखी प्राकृतिक वस्तुएं लेकर यहां आते हैं. खासकर डायमंड पत्थर, आयरन सिलिकॉन पत्थर यहां बिकने बहुत आ रहे हैं. आयरन पत्थर या सिलिकॉन स्टोन के नाम से बिकने वाले इन पत्थरों में से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है. जिसका औषधीय उपयोग होता है. इसकी कीमत करीब 10 रुपये किलो तक मिल जाती है.''
नॉर्थ ईस्ट से पहुंची अनोखी प्राकृतिक उपज
वहीं, अलग-अलग तरह के रंगीन और चमकीले पत्थर भी मंडी में बिकने आ रहे हैं. जिन्हें डायमंड पत्थर कहा जाता है. इनके औषधि उपयोग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन व्यापारी इन्हें भी 3 से लेकर 5 रुपये किलो तक खरीद लेते हैं. व्यापारी अनिल दरक ने बताया, "यहां सेंधा नमक की चट्टान और औषधीय गुण वाले पत्थर बिकने के लिए आते हैं. महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर नॉर्थ ईस्ट से भी लोग अपनी अनोखी प्राकृतिक उपज बेचने यहां आते हैं."
औषधीय मंडी में ये सब बिकता है
मनासा के गोवर्धन सिंह शक्तावत ने बताया, "यहां फूल, पत्ती, टहनियां, बीज, सूखे फल और मिट्टी आदि बिकती है. फूल में गुलाब, गेंदे, गुड़हल और अपराजिता के सूखे हुए फूल की पंखुड़ियां बिकती हैं. पत्तियों में सहजन (मोरिंगा), जामफल, जामुन, संतरा, नींबू और नीम की पत्ती बिकती हैं."
डायमंड पत्थर की खासी डिमांड
उन्होंने आगे बताया, "सूखे हुए फल और उनके छिलके जिसमें अनार, संतरा, मौसंबी, जामुन, निबोड़ी, करेला, नींबू, निंबोड़ी, महुआ, बबूल की फली, मोरिंगा की फलियां भी बिकती है और उनके अच्छे दाम भी मिलते हैं. मिट्टी में भी शुद्ध प्राकृतिक काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बिकती है. पत्थरों में सेंधा नमक की चट्टान आयरन सिलिकॉन पत्थर और नदियों में मिलने वाले चमकीले पत्थर जिन्हें डायमंड पत्थर भी कहते हैं, वह यहां बिकने आते हैं."
- सोयाबीन की हर बोरी पर 10 रुपये की रिश्वत!, शिकायत को वेरीफाई कर जाल बिछाकर धरा
- कपास और मक्के के बीच ऊग रही थी ऐसी चीज, रतलाम पुलिस के भी उड़े होश
बहरहाल, सब कुछ बिक जाने की छवि वाली इस औषधीय मंडी में दूर-दूर से लोग अपनी उपज लेकर पहुंच जाते हैं. लेकिन यह जरूरी नहीं की हर उपज का उन्हें सही दाम और लाभ मिल सके. कई बार कम दाम मिलने की वजह से घाटा भी उठाना पड़ता है और आने जाने का भाड़ा भी महंगा पड़ जाता है. इसलिए केवल सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर अपनी कोई भी उपज लेकर मंडी नहीं पहुंचे और स्थानीय व्यापारियों से संपर्क कर उपज के विक्रय और भाव के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त लें.