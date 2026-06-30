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नीमच में युवती से मिलने पहुंचे युवक को समझा चोर, खंभे से बांधकर पीटा, पहनाई जूतों की माला

नीमच: मध्य प्रदेश में नीमच के मनासा थाना क्षेत्र स्थित सेमली इस्तमुरार में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अपने रिश्तेदार के घर गए एक युवक को लोगों ने बांधकर बेरहमी से पीटा और जूतों की माला पहनाई. बताया जा रहा है कि युवक किसी युवती से मिलने के लिए रिश्तेदार के घर पहुंचा था, लेकिन लोगों ने उसे कुछ और ही समझ लिया. युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर क्रॉस केस दर्ज किया है.

युवती से मिलने पहुंचा था युवक, समझा चोर

मामले को लेकर जांच अधिकारी रामचंद्र गौड़ ने बताया कि "चिकली निवासी 22 वर्षीय युवक रविवार-सोमवार दरमियानी रात करीब 2 बजे सेमली इस्तमुरार में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा. यहां वह युवक अपने रिश्तेदार के घर के पास रहने वाली एक युवती से मिलने पहुंचा था. इसी दौरान युवती के परिजनों ने उसे देख लिया और चोर समझकर रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवक को एक खंभे से बांध दिया और लाठियों से उसकी जमकर पिटाई की. आरोपियों ने युवक के गले में जूतों की माला भी पहना दी और उसे रातभर बंधक बनाकर रखा.