ETV Bharat / state

नीमच में युवती से मिलने पहुंचे युवक को समझा चोर, खंभे से बांधकर पीटा, पहनाई जूतों की माला

नीमच के मनासा में युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा, पहनाई जूतों की माला, युवती से मिलने पहुंचा था युवक, घरवालों ने समझ लिया चोर.

NEEMUCH YOUNG MAN TIED UP BEATEN
नीमच में युवती से मिलने पहुंचे युवक को समझा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच: मध्य प्रदेश में नीमच के मनासा थाना क्षेत्र स्थित सेमली इस्तमुरार में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अपने रिश्तेदार के घर गए एक युवक को लोगों ने बांधकर बेरहमी से पीटा और जूतों की माला पहनाई. बताया जा रहा है कि युवक किसी युवती से मिलने के लिए रिश्तेदार के घर पहुंचा था, लेकिन लोगों ने उसे कुछ और ही समझ लिया. युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर क्रॉस केस दर्ज किया है.

युवती से मिलने पहुंचा था युवक, समझा चोर

मामले को लेकर जांच अधिकारी रामचंद्र गौड़ ने बताया कि "चिकली निवासी 22 वर्षीय युवक रविवार-सोमवार दरमियानी रात करीब 2 बजे सेमली इस्तमुरार में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा. यहां वह युवक अपने रिश्तेदार के घर के पास रहने वाली एक युवती से मिलने पहुंचा था. इसी दौरान युवती के परिजनों ने उसे देख लिया और चोर समझकर रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवक को एक खंभे से बांध दिया और लाठियों से उसकी जमकर पिटाई की. आरोपियों ने युवक के गले में जूतों की माला भी पहना दी और उसे रातभर बंधक बनाकर रखा.

वहां से छूटने के बाद पीड़ित युवक सीधे कुकड़ेश्वर थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई. पुलिस ने युवक की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

दोनों पक्षों ने कराई क्रॉस एफआईआर

दूसरी तरफ, युवती के परिजनों ने भी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों का आरोप है कि युवक रात के समय चोरी की नीयत से उनके घर में घुसा था. पुलिस ने इस शिकायत पर युवक के खिलाफ भी रात में चोरी के इरादे से घर में घुसने का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब वीडियो और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है."

TAGGED:

NEEMUCH YOUNG MAN SHOES GARLANDED
NEEMUCH YOUNG MAN BEATEN
NEEMUCH MAN CAME TO MEET WOMEN
NEEMUCH BRUTALLY BEATEN
NEEMUCH YOUNG MAN TIED UP BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.