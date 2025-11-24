नीमच में लोन पास करने के लिए सरकारी बैंक के कर्मचारी ने मांगी रिश्वत, रंगेहाथ गिरफ्तार
उज्जैन लोकायुक्त ने नीमच में एक सरकारी बैंक के कर्मचारी को 15 हजार रिश्वत लेते दबोचा. इससेऔर बैंकों में भी हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 7:58 PM IST
नीमच : जिले के मनासा में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की. एक सरकारी बैंक के सब-स्टाफ रूपेश कौशल को ₹15 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. रूपेश कौशल को रामनगर कॉलोनी की निवासी आंचल नागदा से लोन पास कराने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. इस कार्रवाई से बैंक कर्मचारियों और सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया.
लोन जारी करने के लिए मांगी घूस
कार्रवाई की शुरुआत मनासा की रामनगर कॉलोनी निवासी आंचल नागदा की शिकायत से हुई. आंचल नागदा ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव को लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी "बैंक का सब-स्टाफ रूपेश कौशल उनका लोन निकालने के एवज में उनसे ₹15 हजार रिश्वत मांग कर रहा है." शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोकायुक्त निरीक्षक हिना डाबर ने तुरंत मामले का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान पाया गया कि रूपेश कौशल द्वारा रिश्वत की मांग करना बिल्कुल सत्य है.
15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
यह पुष्टि होते ही सोमवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया. उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम मनासा स्थित बैंक की शाखा पहुंची. जैसे ही बैंक के सब-स्टाफ रूपेश कौशल ने आवेदक आंचल नागदा से रिश्वत की तय राशि ₹15 हजार ली तो लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ ट्रैप कर लिया. टीम ने तत्काल रूपेश कौशल को हिरासत में लिया और नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की. इस कार्रवाई में निरीक्षक हिना डाबर, श्याम शर्मा, अनिल ऑटोलीय, हितेश लालावत, उमेश जाटवा, इसरार सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे.
रिश्वत की शिकायत सही पाई गई
इस मामले में लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक ने बताया "21 नवंबर को आंचल नागदा निवासी मनासा द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में हाजिर होकर शिकायत की थी कि मेरे द्वारा बैंक में लोन निकालने के लिए आवेदन दिया था. शाखा में पदस्थ सब स्टाफ रूपेश ने लोन निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी. पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया, सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और बैंक शाखा के स्टाफ रूपेश को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया."