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देश के नक्शे में नहीं मध्य प्रदेश का जीरन गांव, 40 साल से ग्रामीण मांग रहे मैप

देश के नक्शे में नहीं मध्य प्रदेश का जीरन गांव ( ETV Bharat )

नीमच: देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं, जो किसी न किसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हैं. कहीं बिजली, पानी तो कहीं अस्पताल, सड़क और घर की समस्या, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच का एक गांव ऐसा है, जो 40 सालों से राजस्व के नक्शे की समस्या से जूझ रहा है. राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा अपडेट नहीं होने से किसानों और आम नागरिकों को जमीन संबंधी कामकाज में परेशानी उठानी पड़ती है.

40 सालों से नक्शे की समस्या से जूझ रहा जीरन