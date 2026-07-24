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नीमच में मजदूर की बेरहमी से पिटाई, मजदूरी मांगने पर बेल्ट और लाठियां बरसाई

नीमच: 20 महीने की मजदूरी मांगना एक मजदूर को भारी पड़ गया. बकाया पैसे मांगने से नाराज मालिक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मजदूर को अगवा किया, फिर खेत पर बने कमरे में रातभर बंधक बनाकर बेल्ट और लट्ठ से बेरहमी से पीटा. मारपीट में मजदूर का मोबाइल भी तोड़ दिया. अगले दिन सुबह रिश्तेदारों के पहुंचने पर उसे छुड़ाया गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

20 महीने में दिए सिर्फ 20 हजार रुपए

खड़ावदा गांव के रहने वाले सुरेश जाट (35) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "वह पिछले 2 साल से अशोक कुमार जाट के यहां कुल्फी का टेंपू चलाने का काम करता था. मालिक ने 12 हजार रुपए महीना वेतन तय किया था, लेकिन पिछले 20 महीनों में उसे सिर्फ 20 हजार रुपए ही दिए गए. सुरेश जब भी अपने बकाया पैसों की मांग करता, तो अशोक टालमटोल कर देता था. इससे परेशान होकर उसने काम छोड़ दिया और नीमच के विजय टॉकीज चौराहे के पास एक चाय की दुकान पर काम करने लगा.

चाय की दुकान से झांसा देकर ले गए

सुरेश के मुताबिक 23 जुलाई की रात करीब 9 बजे हरिश जाट, पप्पू बैरागी और अशोक जाट एक कार से उसकी चाय की दुकान पर पहुंचे. तीनों ने कहा कि 2 दिन में पूरा हिसाब कर देंगे, बस एक बार घर चलो. उनकी बात मानकर सुरेश कार में बैठ गया. आरोप है कि रूपपुरा स्थित खेत पर पहुंचते ही तीनों आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. अशोक जाट ने बिना बताए काम छोड़ने पर नाराजगी जताई और उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया.