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बुजुर्ग मां का मकान हड़प बेगाने हुए 3 बेटे, अर्थी को कंधा देने नहीं आए, बेटियों ने किया अंतिम क्रियाकर्म

नीमच : मनासा क्षेत्र के गांव आंतरी माता में तीन बेटों ने इंसानियत का गला घोंट दिया. 92 वर्षीय मां गट्टूबाई का निधन हो गया. इसकी सूचना पाने के बाद भी तीनों में से एक भी बेटा नहीं पहुंचा. इसके बाद तीनों बेटियों ने मिलकर मां की अर्थी को कंधा दिया. बेटियों ने ही मां का अंतिम संस्कार किया. ये वाकया देखकर लोगों ने तीनों बेटों को खूब धिक्कारा.

पति के निधन के बाद गट्टूबाई को उसके तीन बेटों विनोद बैरागी, दिनेश बैरागी और एक अन्य बेटे ने घर से बाहर कर दिया. बुढ़ापे की दहलीज पर मां के सामने बेबसी आई तो उनकी तीनों बेटियां ढाल बनकर खड़ी हो गईं. बेटियों ने करीब 10 साल तक मां के खाने-पीने से लेकर दवाई और इलाज तक की पूरी जिम्मेदारी निभाई और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया.

परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक छोटा बेटा विनोददास बैरागी गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ मां को लेने पहुंचा. क्योंकि मां अपनी बेटी विद्या बाई के पास रह रही थीं. बेटे ने अपनी गलती मानते हुए मां की सेवा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद मां उसके साथ चली गईं. लोगों का कहना है कि घर ले जाने के बाद उसने बुजुर्ग मां से मकान अपने नाम करवा लिया. काम निकलने के बाद वह मां को नीमच के ही जीरन गांव में रहने वाली दूसरी बेटी मधुबाला के घर छोड़कर चला गया. इसके बाद गट्टूबाई फिर बेटियों के सहारे ही रहीं.

भांजों ने किया अंतिम संस्कार

मंगलवार को 92 वर्ष की उम्र में गट्टूबाई का निधन हो गया. शाम 4 बजे आंतरी माताजी स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा के दौरान तीनों बेटियों ने आगे बढ़कर मां की अर्थी को कंधा दिया और हर रस्म में साथ रहीं. मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार की सभी धार्मिक विधियां उनके भांजों ने पूरी कीं. वैष्णव समाज के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करना हर संतान का पहला फर्ज है. तीनों बेटियों ने 10 साल तक मां की सेवा कर और अंतिम समय में अर्थी को कंधा देकर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है.