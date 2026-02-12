ETV Bharat / state

ड्रोन ने पकड़वाई 1 करोड़ की अवैध अफीम की खेती, नीमच में कपास के खेत में लगा रखे थे पौधे

रतनगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही है. जिसके बाद रतनगढ़ पुलिस ने संदिग्ध इलाके में ड्रोन उड़ाया. जिसमें पाया गया कि किसान बड़ी ही चालाकी से कपास की खेती के बीच में अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी. जिस पर रतनगढ़ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया.

नीमच: मालवा में अफीम की खेती अवैध रूप से करने के लिए किसान कई ऐसी तरकीब अपनाते हैं ताकि लोगों और पुलिस को पता नहीं लग सके. इधर पुलिस भी ऐसे किसानों पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन का सहारा ले रही है. ऐसा इसलिए ताकि किसान अपने खेतों में दूसरी फसल के बीच अफीम की पैदावार नहीं कर सकें. नीमच में पुलिस को सूचना मिलते ही ड्रोन से सर्चिंग की तो एक किसान बड़ी चालाकी से अफीम की खेती कर रहा था.

नीमच में अफीम के 11,600 नग हरे पौधे पुलिस ने किए जब्त (ETV Bharat)

कपास की खेती के बीच लगा रखे थे अफीम के पौधे

मध्य प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नीमच के रतनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लौहारिया जाट में पुलिस ने बड़ी मात्रा में की जा रही अवैध अफीम की खेती को पकड़ा है. यहां एक किसान ने बड़ी चालाकी से कपास की खेती के बीच-बीच में बड़ी संख्या में अफीम के पौधे लगा रखे थे.

नीमच में कपास के खेत में लगा रखे थे पौधे (ETV Bharat)

लगभग 10 क्विंटल अफीम के पौधे जब्त

पुलिस ने ग्राम लौहारिया जाट में कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती पकड़ी. जिसमें 9.76 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ अफीम के छोटे बड़े 11600 नग हरे पौधे जब्त किए गए हैं. वहां लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया. जब्त अवैध अफीम के पौधों की कीमत 97 लाख 60 हजार रुपए बताई गई है. वहीं खेत मालिक हीरालाल पिता घीसालाल माली उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम लोहारिया जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जब्त पौधों की कीमत 97 लाख 60 हजार रुपए (ETV Bharat)

जब्त अफीम के पौधों की कीमत लगभग एक करोड़

रतनगढ़ थाना प्रभारी मनोज सिंह जादौन ने बताया कि "सूचना मिली थी कि लोहारिया जाट और डाबरिया गांव के बीच में जंगलों में एक खेत में अवैध अफीम की फसल उगाई गई है और अफीम को कपास की फसल के बीच में बोया गया है. सूचना मिलने के बाद इसकी तफ्तीश ड्रोन से करवाई गई. सूचना सही पाए जाने पर खेत पर जाकर खेत मालिक हीरालाल पिता घीसालाल से जब पूछताछ की गई तो वह अवैध खेती होना पाई गई.

पौधों का वजन 9.76 क्विंटल (ETV Bharat)

इस खेती को विधिवत एनडीपीएस प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया. कुल 11600 हरे छोटे-बड़े पौधे पाए गए हैं. जिनका कुल वजन 9 क्विंटल 76 किलोग्राम है और बाजार भाव के अनुसार इसकी कीमत 97 लाख 60 हजार रुपए बताई जा रही है. कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है."