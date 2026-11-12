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नीमच में होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांटेड, सीधी में पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने होमगार्ड विभाग के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट युवराज सिंह चौहान को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोप है कि नया गांव स्थित आरटीओ बैरियर पर ड्यूटी लगाने के बदले होमगार्ड सैनिक से प्रतिमाह 3 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया. इसके साथ ही सीधी में लोकायुक्त ने पंचायत सचिव को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

गुरुवार 12 नवंबर को शिकायतकर्ता महेश थोरचा को 3 हजार रुपए की रिश्वत राशि देकर होमगार्ड कार्यालय भेजा गया. जैसे ही कोट मोहल्ला स्थित कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट युवराज सिंह चौहान ने रिश्वत की राशि ली, पहले से मुस्तैद लोकायुक्त टीम ने तत्काल दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. मौके पर टीम ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की.

बताया जा रहा है कि होमगार्ड सैनिक महेश थोरचा ने 10 नवंबर को लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट युवराज सिंह चौहान कार्यालय में पदस्थ सैनिक बलवंत सिंह के माध्यम से नया गांव आरटीओ बैरियर पर ड्यूटी लगाने के बदले हर महीने 3 हजार रुपए की मांग कर रहे थे. शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित के निर्देश पर निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने शिकायत का सत्यापन किया. शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई.

इस पूरे मामले में होमगार्ड सैनिक बलवंत सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है. लोकायुक्त की यह कार्रवाई महानिदेशक योगेश देशमुख उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित के निर्देशन में की गई. कार्रवाई के बाद होमगार्ड विभाग में हड़कंप मच गया है. अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का यह मामला केवल एक शिकायत तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था.

सीधी में लोकायुक्त की कार्रवाई

वहीं सीधी के मझौली में गुरुवार की शाम 5 बजे लोकायुक्त रीवा की टीम ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत ठोंगा के सचिव रामसुजान तिवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. पंचायत सचिव के पास ग्राम पंचायत ताला का भी अतिरिक्त प्रभार बताया जा रहा है. सलैया के रहने वाले शिकायतकर्ता मुन्नू सिंह ने पंचायत में स्कूल की करीब 8 लाख रुपये की लागत से बनी बाउंड्रीवाल के निर्माण कार्य का बिल पास कराने के लिए सचिव को कई बार बोला गया था, लेकिन उसने बिल पास नहीं कराया, बल्कि उनके द्वारा 40 हजार रुपये की मांग किए जाने की शिकायत लोकायुक्त से की थी.

20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

आरोप है कि सचिव ने भुगतान कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. जहां शिकायतकर्ता पहले ही 20 हजार रुपये की पहली किस्त दे चुका था. बची हुए 20 हजार रुपये देते समय लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. शिकायतकर्ता मुन्नू सिंह ने बताया कि "वह कई बार अपने भुगतान के लिए सचिव से भी संपर्क कर चुका था, लेकिन वह हर बार उससे पैसों की मांग की जाती रही. सचिव द्वारा कथित तौर पर कहा जाता था कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी पैसे देने पड़ते हैं और जब तक राशि नहीं दी जाएगी, तब तक भुगतान नहीं होगा."

वहीं कार्रवाई के बाद लोकायुक्त की टीम आरोपी सचिव को अपने साथ सीधी स्थित सर्किट हाउस ले गई, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है. जब रामसुजान तिवारी से मामले में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.