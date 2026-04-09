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कलेक्टर को बुलाओ तभी उतरूंगा, नीमच में शोले जैसा सीन, 120 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक

नीमच में फिल्म शोले स्टाइल में जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीनी विवाद में टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर कलेक्टर को बुलाने की मांग.

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नीमच में टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:19 AM IST

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Updated : April 9, 2026 at 10:46 AM IST

4 Min Read
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नीमच: जावद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुवाखेड़ा में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव का ही एक युवक कमलेश डांगी अपनी मांगों को मनवाने को लेकर 120 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा गया. जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

रजिस्ट्री के बाद भी नहीं मिला भुगतान
युवक के टावर पर चढ़ने की वजह जमीन से जुड़ा विवाद है. जमीन बेचने पर पूरी राशि नहीं मिलने की बात युवक कमलेश डांगी कने बताई. उसने आरोप लगाया कि, ''उसकी जमीन की रजिस्ट्री हुए 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन उसे अब तक उसकी पूरी राशि नहीं मिली है.'' पीड़ित युवक पिछले चार महीनों से न्याय की गुहार लगाते हुए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन जब उसे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

युवक ने मौके पर कलेक्टर को बुलाने की रखी मांग (ETV Bharat)

दूसरी बार युवक चढ़ा टावर पर
यह युवक आज पहली बार मोबाइल टावर पर नहीं चढ़ा है. करीब 3 महीने पहले बीते साल 17 दिसंबर को भी वह अपनी इसी मांग को लेकर 6 युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा था. उस समय प्रशासन की समझाइश और एक महीने के भीतर समस्या का समाधान करने का लिखित आश्वासन दिया था. लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जब वादा पूरा नहीं हुआ तो युवक आज फिर दोबारा 120 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ कर बैठ गया.

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घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, मशक्कत के बाद उतरा नीचे (ETV Bharat)

युवक ने मौके पर कलेक्टर को बुलाने की रखी मांग
घटना की जानकारी मिलते ही SDM प्रीति संघवी तहसीलदार नवीन गर्ग, SDOP रोहित राठौर, थाना प्रभारी विकास पटेल, तहसीलदार सभी सुवाखेड़ा पहुंचे. अधिकारियों ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन कमलेश इस बार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था. वह बार-बार एक ही मांग कर रहा था कि जब तक जिला कलेक्टर स्वयं मौके पर आकर उसे ठोस आश्वासन नहीं देते, वह नीचे नहीं उतरेगा. जिसके बाद मौके पर ADM बी.एस. कलेश पहुंचे.

जमीन बेचने के बाद पूरे पैसे नहीं मिलने का लगाया आरोप
कमलेश दांगी ने बताया कि, ''2017 में नीमच के कुछ लोगों को उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, जमीन नाम पर कराने के बाद वही जमीन उसके परिवार के अन्य सदस्यों को बेच दी गई और पूरी राशि नहीं दी.'' पीड़ित के अनुसार, उसने करीब 11 बीघा जमीन 64 लाख रुपए में बेची थी, लेकिन उसे केवल 1.50 लाख रुपए ही मिले. बाकी राशि देने के लिए मना कर दिया.

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दूसरी बार युवक चढ़ा टावर पर (ETV Bharat)

घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, मशक्कत के बाद उतरा नीचे
यह ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा. युवक सुबह 5:00 ही टावर पर चढ़ गया था, प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों की मदद से लगातार समझाइश दी, जो काफी देर चली. अधिकारियों ने लिखित तौर पर भरोसा दिया कि अगले 20 दिनों के भीतर पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और युवक को उसका हक दिलाया जाएगा. जिसके बाद युवक सुबह करीब 11:00 बजे नीचे उतरा.

20 दिन में जांच पूरी करने का दिया आश्वासन
मामले में नीमच एडीएम बी.एस. कलेश ने बताया कि, ''सुवाखेड़ा के किसान कमलेश डांगी ने 2017 में नीमच के व्यापारी को अपनी कृषि भूमि विक्रय की थी, उसका प्रतिफल इनके बैंक खाते में आया था, जिस पर कमलेश डांगी का कहना है कि, उन्हें वह राशि नहीं मिली है. इस संबंध में अभी जांच कर रहे है, पूर्व में भी युवक टावर पर चढ़ा था तब से जांच जारी है. कमलेश ने जो भूमि विक्रय की उसका प्रतिफल उसके बैंक खाते में आया है, स्टेटमेंट भी देखा है, वह राशि विड्रोल भी हुई है इसकी जांच करवा रहे हैं. अभी हमने किसान को 20 दिन का आश्वासन दिया है जिसमें जांच पूरी की जाएगी.''

Last Updated : April 9, 2026 at 10:46 AM IST

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