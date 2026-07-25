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नीमच का हेलीकॉप्टर किसान करेगा बुआई, बारिश के एक महीने बाद होगी सात बीघा खेत में जुताई

नीमच में खेत का रास्ता बंद होने से परेशान किसान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अधिकारियों ने खाली कराया रास्ता.

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नीमच में किसान के बंद खेत का रास्ता खुला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 2:48 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
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नीमच: बीते 12 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां जीरन तहसील के ग्राम पालसोड़ा निवासी दो किसान भाईयों ने अपने गले में प्लास्टिक की हेलीकॉप्टर की माला पहनकर अधिकारियों के सामने पहुंचे. किसान ने अधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा था कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा खेत में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है. खेत में जाने के लिए हेलीकॉप्टर दीजिए, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है.

हेलीकॉप्टर की मांग मामले में बड़ी कार्रवाई

पीड़ित किसान रामलाल शर्मा और उनके भाई रमेश चंद्र शर्मा की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग को मामले में कार्रवाई करने को निर्देशित किया था. जिसके बाद तहसीलदार जीरन शत्रुघ्न चतुर्वेदी ने 13 जुलाई को मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया.

NEEMUCH FARMER HELICOPTERS GARLAND
प्रशासन की मौजूदगी में खुला बंद खेत का रास्ता (ETV Bharat)

राजस्व टीम की कार्रवाई

शुक्रवार (24 जुलाई) को राजस्व विभाग की टीम मौके का निरीक्षण किया और संबंधित पक्षों से चर्चा की. इसके बाद आवश्यक राजस्व प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रास्ते से अवरोध हटवाकर किसानों के खेत तक रास्ता शूरु कराया. रास्ता खुलने पर किसान रमेशचंद्र शर्मा और रामलाल शर्मा ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग का आभार व्यक्त करते हुए त्वरित कार्रवाई की सराहना की.

हाईकोर्ट से मिली राहत

जीरन तहसीलदार शत्रुघ्न चतुर्वेदी ने बताया, "पीड़ित द्वारा रास्ते के लिए तहसील में आवेदन दिया था, जिसको देखते हुए पूर्व तहसीलदार एसडीएम कोर्ट द्वारा रास्ते को खुलवाने के लिए आर्डर किया था, लेकिन विरोधी पक्ष ने एडीएम कोर्ट से तहसीलदार के आदेश को खारिज करवा दिया था. जिसके चलते रास्ते के अभाव में 7 बीघा खेत में बुआई नहीं की गई थी. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने एडीएम के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट से स्टे आर्डर लाया गया था. इसी का पालन करते हुए फिलहाल रास्ता खुलवाया गया है."

पीड़ित जनसुनवाई में भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे. जीरन के तहसीलदार ने कहा रास्ते को खुलवाने के लिए तहसीलदार कोर्ट ने आर्डर किया था. प्रकरण पूरा हाई कोर्ट में विचाराधीन है अभी रास्ता खुला दिया गया है, लेकिन आगे के लिए हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है यह बात का विषय है. हाईकोर्ट तहसीलदार के आदेश को यथावत रखने का आदेश करते हैं या एडीएम के आदेश को यह कोर्ट का मामला है.

Last Updated : July 25, 2026 at 2:56 PM IST

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