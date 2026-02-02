ETV Bharat / state

नीमच में जमीन पर बिछ गई अफीम की फसल, 25 गांव के किसानों ने बिना सर्वे कर दी मुआवजे की मांग

नीमच में ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद, किसानों ने किया महू नसीराबाद हाईवे जाम, तत्काल सर्वे कर राहत राशि की मांग.

NEEMUCH FARMERS BLOCKED HIGHWAY
नीमच में 25 गांव के किसानों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:50 PM IST

नीमच: अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. खेतों में चादर की तरह ओला ने फसल को ढंक दिया. जिससे किसान काफी परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. सबसे अधिक नुकसान अफीम की खेती को हुआ है. ओलों की मार से अफीम के पौधे टूटकर जमीन पर बिछ गए हैं. शासन की ओर जब इसका जायजा लेने अधिकारी नहीं पहुंचे, तो किसानों ने सोमवार को सड़क जाम कर दिया.

2 घंटे तक महू-नसीराबाद हाईवे रहा जाम

सोमवार सुबह 11 बजे भंवरासा, कचोली, बामनिया और पालसोड़ा सहित दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसान महू-नसीराबाद हाईवे पर उतर आए. भंवरासा में चक्का जाम करते हुए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसानों की मांग थी कि बिना किसी सर्वे के तत्काल मुआवजा और बीमा राशि प्रदान की जाए. इस प्रदर्शन के कारण करीब 2 घंटे तक हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्री जाम में परेशान होते रहे.

नीमच में ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद (ETV Bharat)

25 गांव के किसानों ने किया प्रदर्शन

किसान योगेंद्र पाटीदार ने बताया कि "ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. जिसके चलते 25 से अधिक गांव के किसानों ने सोमवार को प्रदर्शन किया है. ओलावृष्टि के बाद अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने आकर हमारा हाल नहीं जाना है, जिसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रशासन ने 7 दिन में सर्वे करवाकर मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन प्रशासन को तुरंत ही मुआवजे का ऐलान करना चाहिए."

सर्वे और मुआवजे का दिया भरोसा

एडीएम बी.एस. कनेश ने किसानों को आश्वस्त किया कि "प्रशासन इस आपदा के प्रति संवेदनशील है. घोषणा की गई है कि अगले 7 दिनों के भीतर पूरे नुकसान का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर राहत राशि व बीमा प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद खेतों में जाकर फसलों की बदहाली का मुआयना भी किया.

किसानों ने दिया उग्र आंदोलन की चेतावनी

किसान दशरथ सिंह राठौड़ ने बताया कि "बीते कल (रविवार) हुई अधिक ओलावृष्टि से अफीम, गेहूं, चना, सरसों, लहसुन और मेथी जैसी रबी की अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है. जिससे किसान आक्रोशित है और आज चक्का जाम किया है." वहीं, किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में राहत नहीं मिली, तो वे चुप नहीं बैठेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे.

NEEMUCH FARMERS BLOCKED HIGHWAY
FARMERS DEMANDED COMPENSATION
NEEMUCH ROAD JAM
NEEMUCH DAMAGED CROPS SURVEY
NEEMUCH HAILSTORMS CROPS DESTROYED

