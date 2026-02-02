ETV Bharat / state

नीमच में जमीन पर बिछ गई अफीम की फसल, 25 गांव के किसानों ने बिना सर्वे कर दी मुआवजे की मांग

नीमच में 25 गांव के किसानों ने किया चक्का जाम ( ETV Bharat )