नीमच में सरकारी जमीन पर गांजे की अवैध खेती, पुलिस ने इस तरह किया गैंग का पर्दाफाश

पुलिस लगातार ड्रोन के माध्यम से इलाके की सघन सर्चिंग कर रही थी. इस दौरान एक सरसों के खेत के बीच में कुछ असामान्य फुटेज दिखाई दिए. जांच में खुलासा हुआ कि तस्करों द्वारा गेहूं और सरसों की लहलहाती फसलों की आड़ भी गांजे की खेती की जा रही है. ड्रोन फुटेज के आधार पर अवैध फसल के छिपे होने की पुष्टि हुई. जिसके बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई की गई.

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में गांजे की अवैध खेती का मामला सामने आया है. पुलिस ने अत्याधुनिक ड्रोन सर्चिंग तकनीक का इस्तेमाल से गांजे की एक विशाल अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है. कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के श्योपुरिया चक्कीवाला जंगल में सरकारी जमीन पर गांजे की अवैध खेती की जा रही थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 325 किलोग्राम वजनी करीब 15,000 हरे गांजे के पौधे जब्त किया है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है.

नीमच में गांजे की एक अवैध खेती का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

पुलिस मामले की जांच में जुटी

गठित पुलिस टीम ने सीधे सर्वे नंबर 108 की चिन्हित भूमि पर धावा बोला. मौके पर पुलिस ने पाया कि गेहूं और सरसों की तैयार फसल के बीच बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे उगाए गए है. पुलिस ने पौधों की सावधानीपूर्वक गिनती की, जिसमें गांजे के पौधों की संख्या लगभग 15 हजार पाई गई. जिसका वजन 325 किलोग्राम (3.25 क्विंटल) निकला. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया और पूरी अवैध फसल को जब्त कर लिया है.

नीमच में सरकारी पट्टे की जमीन पर गांजा की खेती (ETV Bharat)

सरकारी पट्टे की जमीन पर गांजा की खेती

इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की अवैध खेती का पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था. कुकड़ेश्वर थाना पुलिस अब इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड और जमीन के मालिक (भू-स्वामी) की तलाश में जुट गई है. पुलिस ने सर्वे नंबर 108 की भूमि के स्वामित्व की जानकारी जुटाने के लिए राजस्व विभाग से संपर्क किया है. अधिकारियों का मानना है कि भू-स्वामी की पहचान होते ही इस पूरे अवैध नेटवर्क की परतें खुलेंगी और इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने 15 हजार गांजे के पौधों को किया जब्त (ETV Bharat)

नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने बताया "कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है. जिसमें ड्रोन के माध्यम से एरिये की सर्चिंग कर रहे थे, पूर्व में भी उस एरिये में अवैध मादक पदार्थों की खेती के संबंध में खबरें है और कार्रवाइयां भी हुई है. एक बार फिर इस क्षेत्र में शनिवार को सर्चिंग अभियान चलाई गई. जिसमें गांजे की खेती करना पाया गया. यह खेती जिस जगह पर की गई है वह सरकारी पट्टे की जमीन है, जिसमें 15000 पौधे गांजे के जब्त हुए हैं. जब्त गांजे की वजन 3 क्विंटल 25 किलोग्राम है. इस संबंध में हमने केस दर्ज कर ली है, राजस्व से भी जमीन के रिकॉर्ड की प्राप्ति कर रहे हैं कि इसमें अवैध खेती और अतिक्रमण किसका था."