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नीमच में दर्दनाक हादसा, 15 साल की भावना की करंट ने ले ली जान

नीमच में करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय स्टूडेंट की मौत, एक दिन पहले स्कूल में निभाया था राधा का किरदार. रिपोर्ट-अवध किशोर-शर्मा.

MINOR GIRL DEATH
नीमच में करंट लगने से छात्रा की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 11:34 AM IST

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नीमच: जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम भंवरासा से गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां 15 वर्षीय छात्रा भावना की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. भावना घर में काम कर रही थी, इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी. परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए नीमच जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद गमगीन माहौल में गांव में अंतिम संस्कार किया गया.

8वीं कक्षा में पढ़ती थी भावना

भावना भंवरासा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा थी. पढ़ाई के साथ वह विद्यालय में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थी. जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही विद्यालय में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें भावना ने राधा का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था. राधा के रूप में उसके नृत्य ने विद्यालय में मौजूद शिक्षकों और विद्यार्थियों का मन मोह लिया था. उसकी प्रस्तुति पर मंच के सामने जमकर तालियां बजी थीं. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही दिन सबको ये हैरान कर देने वाली खबर मिलेगी.

परिवार, गांव और स्कूल में भी गम का माहौल

भावना की अचानक मौत की खबर से परिवार के साथ उसके शिक्षक और सहपाठी भी गहरे सदमे में हैं. जिस मासूम बेटी के चेहरे पर एक दिन पहले जन्माष्टमी के मंच पर मुस्कान थी, अगले ही दिन उसकी तस्वीर के सामने परिवार की आंखों से आंसू नही रुक रहे. एक दिन पहले राधा के रूप में मंच पर खुशियां बिखेरने वाली भावना का यूं असमय चले जाना पूरे गांव और विद्यालय के लिए गहरे दुख का कारण बन गया.

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