फैक्ट्री के विरोध में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, नीमच-नसीराबाद हाईवे पर लगा गाड़ियों का रेला

नीमच में प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन.

NEEMUCH PROTEST AGAINST FACTORY
नीमच में फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने निकाला ट्रेक्टर मार्ज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 2:08 PM IST

5 Min Read
नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में किसान लंबे समय से फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे. मांग पूरी नहीं होने पर सोमवार को किसानों ने कलेक्टर कार्यालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला. करीब 300 ट्रैक्टरों के साथ सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नीमच-नसीराबाद हाईवे पर रोक दिया और करीब 7 किलोमीटर पैदल जाकर ज्ञापन देने की बात कही. इससे नाराज लोगों ने हाईवे पर ही चक्का जाम कर दिया. इस दौरान दोनों तरफ करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

सैकड़ों किसानों ने जमीन बचाओ काफिला निकाला

जानकारी के अनुसारल मोरवन गांव में प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. प्रशासन द्वारा बात नहीं मानने पर सोमवार सुबह मोरवन, सरवानिया महाराज, जावद सहित कई गांवों से सैकड़ों ट्रैक्टरों का एक विशाल काफिला निकाला गया. हर ट्रैक्टर पर सवार किसान अपने हाथों में तिरंगा और "फैक्ट्री हटाओ मोरवन बांध बचाओ" लिखी हुई तख्ती लिए हुए थे. किसान शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की.

सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

नीमच-नसीराबाद हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम

रूपपुरा, बावल और भरभडिया फंटे पर पुलिस के जवानों ने रास्ते बंद कर दिया, लेकिन किसानों का विरोध और बढ़ता गया. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों से होते हुए नीमच-नसीराबाद हाईवे पर पहुंच गए. जिससे हाईवे पर दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया.

हमें नौकरी नहीं, पानी चाहिए

इस आंदोलन की अगुवाई किसान नेता पूरणमल अहीर और राजकुमार कर रहे थे. सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए राजकुमार अहीर ने कहा कि "अगर मोरवन बांध का आधा पानी फैक्ट्री को दिया गया, तो जावद और आस-पास के गांवों की प्यास बुझाना असंभव हो जाएगा. वहीं, किसान नेता पूरणमल अहीर ने कहा, "हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम खेती कर लेंगे, लेकिन अपनी जमीन और पानी किसी कीमत पर नहीं देंगे. फैक्ट्री का निर्माण भीलवाड़ा की तरह उनके क्षेत्र की जमीन को बंजर बना देगा, जो वे होने नहीं देंगे."

NEEMUCH FARMERS TRACTOR MARCH
नीमच-नसीराबाद हाईवे पर किसानों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)

किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

घंटों की लंबी बातचीत और विरोध के बाद ट्रैक्टरों को आगे जाने दिया गया, लेकिन कलेक्टर कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर ट्रैक्टरों को फिर रोक दिया गया और किसानों को पैदल कलेक्टर कार्यालय तक जाने की अनुमति दी गई. जिसके बाद किसानों ने एडीएम बी.एस. कनेश को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.

टेक्सटाइल मिल से नहीं होगा पानी प्रदूषित

एडीएम बी. एस. कनेश ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "सोमवार को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कहा गया है कि मोरवन में बनने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री में मोरवन डैम का पानी उपयोग किया जाएगा, साथ ही पानी प्रदूषित भी होगा. जो मोरवन डैम का पानी पीने और कृषि में उपयोग किया जा रहा है, उसका इंडस्ट्रीज में उपयोग होगा. इसलिए मोरवन में फैक्ट्री का निर्माण नहीं करना चाहिए. अभी हमने ज्ञापन ले लिया है, लेकिन टेक्सटाइल मिल से कोई पानी प्रदूषित नहीं होगा और बड़ी मात्रा में पानी का दोहन भी नहीं होगा. इस तरह का अगर कोई भ्रम है तो उससे दूर रहें."

किसानों ने किया फैक्ट्री निर्माण रोकने की मांग

किसानों ने ज्ञापन में बारह प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से फैक्ट्री निर्माण पर रोक की मांग की. इनमें मुख्य रूप से भूमि हस्तांतरण में धारा 237 का उल्लंघन, ग्रामवासियों को सूचना दिए बिना फर्जी पंचनामा तैयार किया जाना. चरनोई भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरण अनुचित. मृत व्यक्तियों के नाम से हस्ताक्षर दिखाना और जाली दस्तावेजों का उपयोग. 99 वर्ष की लीज की स्वीकृति के बगैर ही औद्योगिक कब्जा."

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि "शासन के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ करना. ग्रामवासियों से भूमि छीनकर बाहरी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना. मोरवन डेम के पानी से फैक्ट्री को आपूर्ति किए जाने से सिंचाई का प्रभावित होना. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सार्वजनिक भूमि का आवंटन. विद्यालय और आबादी क्षेत्र से 1000 मीटर के दायरे में उद्योग स्थापना पर रोक का उल्लंघन. समीप स्थित गौशाला की 800 गायों के चरने की भूमि पर संकट उत्पन्न होना जैसी मांगे शामिल है.

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावित फैक्ट्री निर्माण की स्वीकृति निरस्त नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. किसानों ने कहा कि वे पहले से ही कठिन परिस्थितियों में खेती कर रहे हैं और अब किसी भी प्रकार का प्रदूषण या डेम के पानी में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे.

