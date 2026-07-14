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नीमच के किसान ने की हेलीकॉप्टर की मांग!, जनसुनवाई में गले में खिलौने टांग कर पहुंचा

गले में 6 हेलीकॉप्टर की माला पहनकर जनसुनवाई में पहुंचा किसान ( ETV Bharat )

जीरन तहसील के ग्राम पालसोड़ा निवासी पीड़ित किसान रमेशचंद्र शर्मा ने बताया, "उनके खेत पर जाने का बरसों पुराना रास्ता गांव के ही कुछ रसूखदार लोगों ने कांटों के तार खींचकर पूरी तरह बंद कर दिया है. रास्ता बंद होने से मेरी खेती-किसानी का काम ठप हो गया है और अपने ही खेत पर नहीं जा पा रहे हैं."

नीमच: कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार के दिन जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित किसान अपने गले में खिलौने वाले 6 प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर की माला पहनकर अधिकारियों के सामने पहुंचा. किसान का यह अनोखा प्रदर्शन पूरे कलेक्ट्रेट में चर्चा का विषय बन गया और वहां मौजूद हर शख्स इस दृश्य को देखने के लिए रुक गया. किसान की मांग है कि उसे खेत में जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाए.

खेत पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग

उन्होंने तंज कसते हुए कहा "जब प्रशासन उनकी जमीन तक जाने का रास्ता नहीं खुलवा पा रहा है, तो उन्हें उड़कर जाने के लिए हेलीकॉप्टर ही दिला दिया जाए, ताकि वे अपने खेत पर पहुंच सकें. इसी मांग को लेकर वे गले में प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर की माला टांगकर जनसुनवाई में पहुंचे."

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला न्याय

आवेदन के अनुसार इस रास्ते के विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय से भी अपने पक्ष में आदेश मिल चुका है. कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए प्रशासन ने एक दल भी गठित किया था, जिसे 10 जुलाई को मौका मुआयना कर रास्ता बहाल करवाना था. लेकिन किसान का आरोप है कि इससे पहले ही 7 जुलाई को विपक्षी अमृतलाल पाटीदार, प्रदीप पाटीदार और तुलसीबाई ने अपने धनबल के प्रभाव से वहां दोबारा पक्की तार फेंसिंग कर दी और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया.

जब इस बात की शिकायत राजस्व अमले से की गई, तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई. इस अनोखे प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित किसानों से आवेदन लिया है. प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की जांच कर नियमानुसार और उचित वैधानिक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.