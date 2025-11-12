नीमच में घर के आंगन से घसीटकर ले गए खूंखार कुत्ते, बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोचा
नीमच में कुत्तों का आतंक, 4 साल की बच्ची पर टूट पड़े कुत्ते, चेहरे पर आए 10 टांके.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 7:32 PM IST
नीमच: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. 7 नवंबर को तीन जजों की एक बेंच ने अपने आदेश में सभी राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे स्टेशन, स्कूलों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों से तुरंत कुत्तों को हटाने और डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद भी आवारा कुत्तों को हटाया नहीं गया है.
इसका नतीजा यह है कि नीमच में एक 4 साल की बच्ची पर कुत्ते टूट पड़े. उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला. फिलहाल बच्ची ICU वार्ड में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
घर के आंगन से घसीटकर ले गए कुत्ते
ये घटना नीमच के केंट थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 स्थित शालीमार कॉलोनी की है. घायल बच्ची की मां फिरोजा ने बताया कि "दोपहर को बेटी अलशिफा ने मैगी खाई थी और फिर आंगन में खेल रही थी. तभी अचानक 3-4 कुत्ते घर में घुस आए और उसकी बेटी पर टूट पड़े. कुत्ते बच्ची को आंगन से घसीटते हुए घर के बाहर ले गए. उसे बुरी तरह से नोच डाला. परिजनों ने जब बच्ची की चीख सुनी तो वे दौड़े और किसी तरह उसे कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया.
फिरोजा ने बताया कि कॉलोनी में कुत्तों के हमले की तीसरी घटना है. कुछ दिन पहले भी एक महिला और एक बच्ची पर हमला हुआ था, लेकिन नगर पालिका ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया.
बच्चे अब घर से निकलने से डर रहे
इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. शालीमार कॉलोनी के निवासी अब बच्चों को घर के बाहर खेलने नहीं दे रहे. लोगों का कहना है कि कुत्तों का झुंड दिन-रात गलियों में घूमता रहता है, लेकिन नगर पालिका की ओर से न तो पकड़ने की कार्रवाई हो रही है और न ही नसबंदी का असर दिख रहा है. रहवासी अब सामूहिक रूप से पालिका से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसी भयावह घटनाएं दोबारा न हो.
बच्ची के चेहरे पर गहरे घाव, 10 टांके आए
बच्ची को लेकर तुरंत माता-पिता जिला अस्पताल पहुंचे. बच्ची के चेहरे, होंठ और आंख के पास गहरे जख्म है. उसे ICU में निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को लगभग 10 टांके लगाए गए हैं और फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. बच्ची का इलाज जारी है और उसे विशेष देखभाल में रखा गया है, ताकि संक्रमण न फैले.
- विदिशा में एक हफ्ते में 91 लोग आवारा कुत्तों के शिकार, दौड़ा-दौड़ाकर कर रहे हमला
- जबलपुर के आवारा कुत्तों का आतंक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा!, एक्शन के लिए नगर निगम ने बनाई टीम-21
माता-पिता अब बच्चों को स्कूल भेजने तक से डर रहे
घटना के बाद कॉलोनीवासियों ने एक स्वर में प्रशासन से गुहार लगाई है कि शहर में आवारा कुत्तों के आतंक को जल्द खत्म किया जाए. लोगों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी सक्रिय नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जाती रहेंगी. माता-पिता अब बच्चों को स्कूल भेजने तक से डर रहे हैं. लोगों ने कहा कि नगर पालिका और जिला प्रशासन दोनों को मिलकर तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे.