नीमच में GBS का तांडव, 2 मासूमों की मौत से मचा हड़कंप, मनासा पहुंचे राजेन्द्र शुक्ला

नीमच में तेजी से फैल रहा गुलियन बारी सिंड्रोम संक्रमण, अब तक 15 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती.

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:17 PM IST

3 Min Read
नीमच: मनासा कस्बा इन दिनों एक बेहद दुर्लभ और गंभीर बीमारी गुलियन-बेरी सिंड्रोम की गिरफ्त में है. अब तक करीब 15 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं. इस बीमारी से संक्रमित 2 बच्चों की जान जा चुकी है. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुल संक्रमितों में से अब तक 6 मरीजों में आधिकारिक रूप से GBS की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य संदिग्ध मरीजों का सघन उपचार और निगरानी जारी है. संक्रमण की रफ्तार ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि प्रभावित होने वाले अधिकांश मरीजों की उम्र 4 से 17 वर्ष है.

पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम

हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल शनिवार को मनासा पहुंचे. जहां उन्होंने प्रभावित वार्ड नंबर 15 का दौरा किया और मृतक सोनू के परिजनों से मुलाकात की. डिप्टी सीएम ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संकट की घड़ी में संसाधनों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और निर्देश दिया कि घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जाए. मंत्री ने खुद मौके पर जाकर चल रहे सर्वे कार्य का निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

नीमच में GBS से 15 लोग संक्रमित (ETV Bharat)

बीमारी के स्रोत की तलाश में जुटे विशेषज्ञ

मनासा में फैल रही इस बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए भोपाल और उज्जैन से आई विशेषज्ञों की विशेष टीमें लगातार जांच में जुटी हैं. WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के प्रतिनिधि भी स्थानीय डॉक्टरों के साथ मिलकर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं. विशेषज्ञों का प्राथमिक ध्यान इस बात पर है कि आखिर एक साथ इतने बच्चे इस सिंड्रोम का शिकार कैसे हो रहे हैं. जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉ. आरके खाघौत ने बताया कि "अब तक 6 मरीजों में GBS की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 9 अन्य संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अब तक गुलियन-बेरी सिंड्रोम के शिकार 2 मरीजों की मौत हो चुकी है."

पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल (ETV Bharat)

उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने भी क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए अब तक 2200 से अधिक घरों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली है. इसके लिए 15 विशेष स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है जो डोर-टू-डोर जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर रही हैं. कमिश्नर ने बीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर शाम सर्वे टीमों की ब्रीफिंग की जाए और रिपोर्ट सीधे उच्च अधिकारियों को भेजी जाए. प्रभावित परिवारों को पेयजल उबालकर पीने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

