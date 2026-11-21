जिन पर नियम लागू कराने की जिम्मेदारी, उन्हीं दफ्तरों के पास नहीं है फायर NOC, आगजनी से खुली पोल
नीमच में फायर एनओसी के नियमों का पालन कराने वाले कलेक्ट्रेट में ही सुरक्षा इंतजाम नदारद, शॉर्ट सर्किट से लगी आग. राकेश राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:27 PM IST
नीमच: फायर एनओसी के नियमों का पालन कराने वालों के कार्यालय में खुद सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे फर्नीचर सहित अन्य उपकरण जलकर राख हो गए. आरोप है कि नियमों के तहत फायर एनओसी जरूरी होने के बावजूद कलेक्ट्रेट के पास यह एनओसी नहीं है.
एडीएम का गोल-मोल जवाब
एडीएम बीएल कलेश का कहना है कि कलेक्ट्रेट में फायर एनओसी की जरूरत ही नहीं है. जबकि विशेषज्ञों के अनुसार, नियम कहता है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक या 15 मीटर से अधिक हाइट वाले भवनों में फायर एनओसी अनिवार्य है. सवाल यह है कि जब नियमों का पालन कराने वाले कार्यालय में ही अग्नि सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो आम संस्थानों से नियमों के पालन की अपेक्षा कैसे की जाए?
घटनास्थल पर पहुंची डीएम और एसडीएम
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर कक्ष के सामने बने सभा कक्ष में शॉट सर्किट की वजह से आग लग गई. आग लगने पर सभा कक्ष में रखा फर्नीचर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित अन्य सामग्री जल गई. घटना की सूचना मिलते ही एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. नगर पालिका, ओपियम फैक्टरी की सहित तीन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उपकरण और सामग्री जल गई थी.
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घटना से सिस्टम की पोल खुली
इस घटना ने सिस्टम की पोल खोल दी. जिन अधिकारियों पर जिले के भवनों में फायर एनओसी के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, उनके अपने कार्यालय में ही फायर एनओसी नहीं है. यह नीमच कलेक्ट्रेट नहीं, नीमच मेडिकल कॉलेज, नगर पालिका कार्यालय, नीमच जिला अस्पताल सहित लगभग सभी शासकीय कार्यालय की स्थिति यही है.
कलेक्ट्रेट में नहीं है सुरक्षा उपकरण व पाइप लाइन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्ट्रेट भवन की छत पर फायर सेफ्टी के लिए अलग से पेयजल टंकी तो बनाई गई है, लेकिन आगजनी की घटना में उस पर काबू पाने के लिए कलेक्ट्रेट में पाइप लाइन ही नहीं डली है. यही नहीं कार्यालय के गलियारों और कार्यालयों में अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगे है. जिस सभाकक्ष में आगजनी हुई, केवल वही दो तीन अग्निशमन यंत्र लगे थे. क्योंकि वहां आए दिन बैठक होती है और लोगों की निगाह में रहता है. कार्यालय बने करीब 15 साल से अधिक हो गए, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने फायर एनओसी लेने की जहमत नहीं उठाई.
अग्नि सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
फायर कंसल्टेंट शोभित बंसल ने बताया, "फायर एनओसी निजी और सरकारी दोनों भवनों के लिए अनिवार्य है. फायर एनओसी के नियम के अनुसार, नियमानुसार ऐसे भवन जो 500 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में बने हो. ऐसे भवन जिनकी हाइट 15 मीटर से अधिक हो या जिसमें 50 बैड से अधिक क्षमता हो. ऐसे अस्पताल और स्कूल सहित सभी भवनों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराते हुए फायर इंजीनियर की एनओसी लेना आवश्यक है."
उन्होंने आगे बताया कि इसमें भवन की साइज और क्षमता के अनुसार, अलग-अलग नियम है. जो फायर इंजीनियर बताता है. अभी शासन ने फायर एक्ट लागू कर दिया है. इसमें नियम और सख्त हो गए है. फायर सेफ्टी के लिए सिस्टम तो सभी कार्यालय में लगाया जाना अनिवार्य है.
मेडिकल कॉलेज के डॉ. आदित्य बरेड़ ने बताया कि टीएनसीपी से अप्रूवल नहीं आया है. इसलिए फायर एनओसी नहीं मिली है. शासन को इस संबंध में पत्राचार कर रखा है. अप्रूवल मिलते ही एनओसी मिल जाएगी. सुरक्षा के लिए भवन में फायर एनओसी की पाइप लाइन लगी है एवं अग्निशमन के उपकरण भी उपलब्ध है. वहीं एडीएम बीएल कलेश ने बताया कि कलेक्ट्रेट में फायर एनओसी नहीं रहती है. फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे है. किसी तरह के डॉक्यूमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा है. मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ऑफिसों में एनओसी नहीं रहती है.