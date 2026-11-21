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जिन पर नियम लागू कराने की जिम्मेदारी, उन्हीं दफ्तरों के पास नहीं है फायर NOC, आगजनी से खुली पोल

नीमच कलेक्ट्रेट में भीषण आगजनी ( ETV Bharat )

नीमच: फायर एनओसी के नियमों का पालन कराने वालों के कार्यालय में खुद सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे फर्नीचर सहित अन्य उपकरण जलकर राख हो गए. आरोप है कि नियमों के तहत फायर एनओसी जरूरी होने के बावजूद कलेक्ट्रेट के पास यह एनओसी नहीं है.

एडीएम का गोल-मोल जवाब एडीएम बीएल कलेश का कहना है कि कलेक्ट्रेट में फायर एनओसी की जरूरत ही नहीं है. जबकि विशेषज्ञों के अनुसार, नियम कहता है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक या 15 मीटर से अधिक हाइट वाले भवनों में फायर एनओसी अनिवार्य है. सवाल यह है कि जब नियमों का पालन कराने वाले कार्यालय में ही अग्नि सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो आम संस्थानों से नियमों के पालन की अपेक्षा कैसे की जाए?