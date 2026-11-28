मध्य प्रदेश में नकली सोने के गहने! गोल्ड असली है या नकली, कहीं फर्जी तो नहीं हॉलमार्क? कैसे पहचानें
सागर, मैहर के बाद नीमच में भी नकली सोने के गहने. 3 ज्वैलर्स के शोरूम पर भारतीय मानक ब्यूरो की कार्रवाई. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:36 PM IST
नीमच/रतलाम : सागर में 19 नवंबर 2026 को एक ज्वैलरी शोरूम से करीब 45 लाख रुपये की सोने की 36 ज्वैलरी सील की गई. इनमें से 19 आभूषणों पर फर्जी हॉलमार्क लगा था और 17 आभूषण बिना हॉलमार्क के बिक्री के लिए रखे गए थे. इससे पहले सागर में ही बैंक से नीलामी के जरिए खरीदा गया 5 लाख रुपये का सोना नकली निकला. इस पर भी हॉलमार्क लगा था. उपभोक्ता फोरम ने बैंक को पीड़ित व्यक्ति को पूरी रशि के साथ क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया.
नीमच में 3 ज्वैलर्स के शोरूम पर बीआईएस की दबिश
मैहर में एक बैंक के मैनेजर ने महिला के साथ मिलकर सराफा व्यापारी को 17 लाख रुपए का नकली सोना बेच दिया. खास बात ये है कि सोने में हॉलमार्क लगा था. व्यापारी ने जांच करने के बाद सोना के गहने खरीदे थे. अब नीमच में 3 ज्वैलर्स के पास फर्जी हॉलमार्क वाले आभूषण मिले हैं. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)ने इन ज्वैलर्स से 50 लाख रुपए से अधिक की ज्वैलरी जब्त की है. 17 ज्वैलरी पर फर्जी मोहर लगी थी. 33 आभूषणों पर हॉलमार्क ही नहीं था. ऐसे में सवाल उठता है कि सोने की खरीददारी करने वाले ग्राहक क्या करें. हॉलमार्क ही फर्जी लगा है तो ठगी से कैसे बचें.
साल 2021 से सरकार ने अनिवार्य किया हॉलमार्क
जानकार बताते हैं कि अगर ग्राहक सतर्क रहें और भारतीय मानक ब्यूरो की गाइडलाइन को ध्यान में रखे तो नकली हॉलमार्क की मुहर आसानी से पकड़ी जा सकती है. वर्ष 2021 से सरकार ने हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनिवार्य किया है. सोने से बनी ज्वैलरी पर 6 डिजिट का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है. जिसे एचयूआईडी कहते हैं. इस आईडेंटिफिकेशन नंबर से ज्वेलरी के निर्माता, गुणवत्ता और व्यापारी के नाम तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
ज्वैलर्स के शोरूम में बिना हॉलमार्क के गहने
नीमच के रामगोपाल रामनारायण (आरआर ज्वैलर्स), रामबाबू शंकर लाल राम ज्वैलर्स और जेम्स स्क्वायर डायमंड के शोरूम से सोने की कुल 401.81 ग्राम वजन की कुल 50 ज्वैलरी जब्त की गई है. भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को ये कार्रवाई की. कई आभूषण बिना हॉलमार्क भी मिले. बीआईएस निदेशक मोहम्मद तौसीफ ने बताया "नीमच में तीन आभूषण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इनमें राम बाबू शंकर लाल (राम ज्वेलर्स), जेम्स स्क्वायर और राम गोपाल राम नारायण (आरआर ज्वेलर्स) के यहां हॉलमार्किंग में गड़बड़ी और बिना हॉलमार्क वाले आभूषण जब्त किए गए हैं."
बीआईएस टीम ने जब्त किए आभूषण
मोहम्मद तौसीफ ने बताया "राम बाबू शंकर लाल (राम ज्वेलर्स) से फर्जी हॉलमार्क वाले 2 सोने के आभूषण कुल वजन 2.060 ग्राम एवं बिना हॉलमार्क वाले 2 आभूषण कुल वजन 5.540 ग्राम जब्त किए हैं. जेम्स स्क्वायर से फर्जी हॉलमार्क वाले 11 आभूषण वजन 72.39 ग्राम एवं बिना हॉलमार्क वाले 21 आभूषण वजन 193.83 ग्राम जब्त किए गए. राम गोपाल राम नारायण (आर आर ज्वेलर्स) से फर्जी हॉलमार्क वाली 4 जोड़ी आभूषणों का वजन 33.81 ग्राम तथा बिना हॉलमार्क वाले 10 आभूषणों का वजन 94.18 ग्राम जब्त किए गए हैं."
फर्जी हॉलमार्क का उपयोग करना तथा अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आने वाले जिलों में बिना वैध हॉलमार्क के सोने के आभूषणों की बिक्री करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है. जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.
क्या कहते हैं रतलाम के ज्वैलर्स
रतलाम के सर्राफा व्यापारी विनोद मूड़त ने बताया "बीआईएस हॉलमार्क व्यवस्था लागू होने के पूर्व भी रतलाम सर्राफा बाजार में सोने की शुद्धता और वजन का मानक स्तर बेहतर रहा है. रतलाम सराफा बाजार सोने की शुद्धता और आभूषणों की गुणवत्ता के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. यहां सभी व्यापारी भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के अनुसार पंजीकृत होकर बीआईएस के केंद्र पर आभूषणों की हॉलमार्किंग करवाते हैं. हालांकि 2 ग्राम से कम वजन के स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है."
सर्राफा व्यापारी क्षितिज सोनी ने बताया "प्रत्येक ज्वैलरी विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिया जाता है. हर विक्रेता को एक यूनिक आईडी मिलता है. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित केंद्र पर जाकर दुकानदार को ज्वैलरी का परीक्षण करवाकर हॉलमार्किंग करवानी होती है. लेकिन कई दुकानदार लाइसेंस नहीं लेते हैं और हॉलमार्क नहीं लगवाते हैं. कुछ व्यापारी टैक्स बचाने के लिए ऐसा करते हैं. वहीं, ग्राहक भी बिना पक्के बिल की ज्वैलरी की डिमांड करते हैं."
हॉलमार्क असली या नकली कैसे पहचानें ?
भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल शाखा के निदेशक मोहम्मद तौसीफ ने उपभोक्ताओं से अपील की है "सोने के आभूषण खरीदते समय सतर्क रहें तथा हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें. ज्वैलर्स से खरीदी गई ज्वैलरी पर लगा हॉलमार्क असली है या नकली, यह भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से पता किया जा सकता है. उपभोक्ता आभूषण पर अंकित छह अंकों वाले हॉलमार्क विशिष्ट पहचान नंबर (HUID) को BIS Care App और BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं."
हॉलमार्क नकली है तो कहां करें शिकायत
यह सुनिश्चित करें कि ऐप पर प्रदर्शित विवरण खरीदे जा रहे आभूषण से मेल खाते हों. हॉलमार्क या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से संबंधित शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर दर्ज करवा सकते हैं. असली हॉलमार्क की पहचान करने के लिए गहने पर BIS का चिह्न, शुद्धता (जैसे 22K916) और 6 अंकों का HUID कोड जांचें, BIS Care ऐप पर HUID नंबर डालकर उसकी सत्यता सत्यापित करें.
रतलाम के ज्वैलर नीतीश सोनी ने बताया "भारतीय मानक ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट या केयर ऐप पर ज्वेलरी पर लिखे 6 अंकों के एचयूआईडी को डालते ही ज्वैलरी के बारे में सभी जानकारी सामने आ जाती है. इससे ग्राहकों को ज्वैलरी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल जाती है."
नकली हॉलमार्क और मिलावट से बचने के उपाय
- नकली या जबरन ठोके गए निशान धुंधले, असमान गहराई के या बहुत हल्के हो सकते हैं.
- गहने पर रंग बदलने, परत उखड़ने या पॉलिश घिसने के निशान देखें.
- संदेह होने पर नजदीकी BIS-मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर (AHC) से जांच कराएं.
- खरीदारी करते समय हमेशा पक्का जीएसटी बिल लें और उस पर HUID व शुद्धता का विवरण दर्ज करवाएं.
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कैसे होती है हॉलमार्किंग ?
भारतीय मानक ब्यूरो के भोपाल शाखा के निदेशक मोहम्मद रिजवान बताते हैं "प्रदेश के 14 जिले में जो भी ज्वैलर्स सोने के आभूषण बेचता है, उसके पहले उसे बीआईएस सर्टिफाई कराना होता है. इसके लिए सभी आभूषणों को बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केन्द्र को भेजे जाते हैं, जहां आभूषणों की जांच कर उस पर कैरेट के हिसाब से उसकी हॉलमार्किंग की जाती है. इसके लिए सोने के ज्वैलरी के प्रति पीस के लिए 45 रुपए का भुगतान करना होता है."
22 कैरेट यानी कितने फीसदी सोना शुद्ध ?
हॉलमार्क के साथ अलग-अलग कैरेट के नंबर लिखे होते हैं. अब जरा इन्हें भी जान लीजिए कि किस नंबर का क्या मतलब होता है?
- 958 - इसका मतलब होता है 23 कैरेट यानि सोना 95.8 फीसदी तक शुद्ध है.
- 916 - इसका मतलब होता है 22 कैरेट यानि सोना 92.6 फीसदी तक शुद्ध है.
- 750 - इसका मतलब होता है 18 कैरेट यानि सोना 75 फीसदी तक शुद्ध है.
- 585 - इसका मतलब होता है 14 कैरेट यानि सोना 58.5 फीसदी तक शुद्ध है.