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मध्य प्रदेश में नकली सोने के गहने! गोल्ड असली है या नकली, कहीं फर्जी तो नहीं हॉलमार्क? कैसे पहचानें

गोल्ड असली है या नकली, कहीं फर्जी तो नहीं हॉलमार्क ( ETV BHARAT )

नीमच/रतलाम : सागर में 19 नवंबर 2026 को एक ज्वैलरी शोरूम से करीब 45 लाख रुपये की सोने की 36 ज्वैलरी सील की गई. इनमें से 19 आभूषणों पर फर्जी हॉलमार्क लगा था और 17 आभूषण बिना हॉलमार्क के बिक्री के लिए रखे गए थे. इससे पहले सागर में ही बैंक से नीलामी के जरिए खरीदा गया 5 लाख रुपये का सोना नकली निकला. इस पर भी हॉलमार्क लगा था. उपभोक्ता फोरम ने बैंक को पीड़ित व्यक्ति को पूरी रशि के साथ क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया.

नीमच में 3 ज्वैलर्स के शोरूम पर बीआईएस की दबिश