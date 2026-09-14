ETV Bharat / state

नीमच में करंट लगने से हेल्पर की मौत, पत्नी 7 माह की गर्भवती, परिजनों ने हाई-वे किया जाम

नीचम में बायोटेक इथेनॉल फैक्ट्री में करंट लगने से हेल्पर की मौत, सात माह की गर्भवती पत्नी को मुआवजा देने की मांग. अवध किशोर की रिपोर्ट.

factory neemuch laborer death
नीमच में करंट लगने से मजदूर की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच: मध्य प्रदेश के नीचम से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां मंदसौर बॉर्डर पर स्थित बायोटेक इथेनॉल फैक्ट्री में रविवार दोपहर 32 वर्षीय हेल्पर करंट की चपेट में आ गया. आनन-फानन में साथी मजदूर तत्काल उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान ग्राम चंगेरी निवासी मनीष पिता गणपतलाल भाटी के रूप में हुई है.

जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

मनीष फैक्ट्री में हेल्पर का काम करता था. रविवार को काम के दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया. हादसे के बाद साथी मजदूर और फैक्ट्री की टीम उसे नीमच जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. घटना की सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. पीड़ित परिवार ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की. परिजनों के अनुसार, मृतक की पत्नी सात माह की गर्भवती है, जिससे परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है.

Neemuch Mhow highway blocked
मृतक मनीष की फाइल फोटो (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार को मुआवजा और फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मृतक के परिजनों और फैक्ट्री मजदूरों ने घटना के बाद नीमच-महू नेशनल हाई-वे जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने उचित मुआवजा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और फैक्ट्री बंद करने की मांग की. धरना देर शाम तक जारी रहा, जिसके कारण हाई-वे के दोनों ओर करीब 5 किमी लंबा जाम लग गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हाई-वे जाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार पंकज जाट, नायब तहसीलदार वैभव जैन, एसडीओपी पीएस बघेल और थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने धरने पर बैठे परिजन और मजदूरों से बातचीत की. फिलहाल मांगों को लेकर बातचीत जारी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुई और सुरक्षा व्यवस्था में किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

Neecham Biotech Ethanol Factory
गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाई-वे जाम (ETV Bharat)

मल्हारगढ़ थाना प्रभारी ने बताया, " ग्राम चंगेरी निवासी मजदूर मनीष भाटी की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने हाई-वे जाम कर धरना प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रशासन और परिजनों के बीच करीब चार घंटे तक बातचीत चली. परिजनों की मुख्य मांग मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने व फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की थी. प्रशासन द्वारा समझाइश और मांगों पर चर्चा के बाद फिलहाल करीब चार घंटे से लगा जाम खुलवा दिया गया है."

TAGGED:

LABORER DEATH ELECTROCUTION
BIOTECH FACTORY WORKER DIES
NEEMUCH MHOW HIGHWAY BLOCKED
MADHYA PRADESH NEWS
NEEMUCH LABORER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.