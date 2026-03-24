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नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार रेल लाइन डीपीआर मंजूर, सांसद जोशी बोले–आदिवासी अंचल का होगा विकास

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ( Courtesy - MP Office )

चित्तौड़गढ़: नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार नई रेल लाइन को प्रतापगढ़ शहर के पास से गुजारे जाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने स्वीकृति दे दी है. इस रेल लाइन की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रतापगढ़ शहर के पास से निकालने का आग्रह किया था. डीपीआर की मंजूरी के बाद सीपी जोशी ने कहा कि आदिवासी अंचल के विकास की दिशा में यह रेललाइन बड़ा कदम है. सीपी जोशी ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पत्र मिला है. इसमें बताया कि इस नई रेल लाइन का एलाइनमेंट सर्वे वर्तमान में प्रगति पर है. पश्चिम रेलवे को इसे प्रतापगढ़ शहर के पास से होकर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं. जोशी ने बताया कि उन्होंने पूर्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिख कर जनसुविधा की दृष्टि से नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-अलिराजपुर-नंदुरबार नई रेल लाइन को प्रतापगढ़ शहर से जोड़ने का आग्रह किया था. रेल मंत्री की ओर से प्राप्त पत्र में इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष की भावना है. पढ़ें: रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन पर 130 की स्पीड से हुआ ट्रायल, 17.8 किमी खंड का CRS निरीक्षण पूरा