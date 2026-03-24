नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार रेल लाइन डीपीआर मंजूर, सांसद जोशी बोले–आदिवासी अंचल का होगा विकास

नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार रेल लाइन डीपीआर मंजूर, सांसद जोशी बोले–आदिवासी अंचल का होगा विकास
सांसद ने बताया कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आस-पास का क्षेत्र रेल लाइन बनने से उद्योगों के लिए कच्चे व तैयार माल की ढुलाई आसान होगी.
Published : March 24, 2026 at 6:41 PM IST
चित्तौड़गढ़: नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार नई रेल लाइन को प्रतापगढ़ शहर के पास से गुजारे जाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने स्वीकृति दे दी है. इस रेल लाइन की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रतापगढ़ शहर के पास से निकालने का आग्रह किया था. डीपीआर की मंजूरी के बाद सीपी जोशी ने कहा कि आदिवासी अंचल के विकास की दिशा में यह रेललाइन बड़ा कदम है.
सीपी जोशी ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पत्र मिला है. इसमें बताया कि इस नई रेल लाइन का एलाइनमेंट सर्वे वर्तमान में प्रगति पर है. पश्चिम रेलवे को इसे प्रतापगढ़ शहर के पास से होकर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं. जोशी ने बताया कि उन्होंने पूर्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिख कर जनसुविधा की दृष्टि से नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-अलिराजपुर-नंदुरबार नई रेल लाइन को प्रतापगढ़ शहर से जोड़ने का आग्रह किया था. रेल मंत्री की ओर से प्राप्त पत्र में इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष की भावना है.
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380 किलोमीटर लंबी है प्रस्तावित रेल लाइन: सांसद जोशी ने लगभग 380 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित नीमच-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार रेल लाइन के लिए अंतिम सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की मंजूरी को दक्षिण राजस्थान विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया. प्रस्तावित रेल लाइन से राजस्थान के आदिवासी अंचलों को देश के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी. इस परियोजना के माध्यम से प्रतापगढ़ को नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे दक्षिण राजस्थान के हजारों लोगों को पहली बार रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
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कच्चे माल की ढुलाई में होगी आसानी: सांसद सीपी जोशी ने बताया कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आस-पास का क्षेत्र रेल लाइन बनने से यहां पर यात्रियों व उद्योगों के लिए कच्चा व तैयार माल की ढुलाई आसान होगी और स्थानीय उद्योगों को भी बड़ा बाजार मिल सकेगा. इससे स्थानीय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. रेल लाइन के निर्माण और संचालन से क्षेत्र के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा. दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के लिए भी एक वैकल्पिक और छोटा मार्ग विकसित होगा.