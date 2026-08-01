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नीमच के व्यस्त चौराहे की सड़कों पर खिलाड़ियों का डेरा, क्रिकेट और फुटबॉल की धूम

नीमच में खेल मैदान पर सान्दीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के विरोध में उतरे खिलाड़ी. कहीं और बनवाने की मांग.

Neemuch Athletes protest
नीमच के भारत माता चौराहे की सड़कों पर खिलाड़ियों का डेरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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नीमच : शहर के ऐतिहासिक खेल मैदान पर स्कूल निर्माण के विरोध में खिलाड़ियों ने अनोखा प्रदर्शन किया. शनिवार को 'मैदान बचाओ समिति' के बैनर तले खिलाड़ी, खेलप्रेमी और नागरिक शहर के व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके भारत माता चौराहा (फोर जीरो) पर क्रिकेट और फुटबॉल खेलने लगे. ये देखकर राहगीर और आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए.

सड़क पर खेलकर संदेश दिया

खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसा करके वे लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को संदेश देना चाहते हैं कि यदि खेल मैदानों पर निर्माण कार्य होता रहा तो भविष्य में बच्चों और खिलाड़ियों को मजबूर होकर सड़कों पर ही खेलना पड़ेगा. खेल मैदान केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि शहर के हजारों युवाओं के सपनों स्वास्थ्य और खेल प्रतिभाओं का आधार है. प्रदर्शन के दौरान समिति ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध सान्दीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल के निर्माण को लेकर बिल्कुल भी नहीं है. क्षेत्र के विकास के लिए स्कूल आवश्यक है. स्कूल की भूमि के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए.

नीमच के भारत माता चौराहे पर खेली फुटबॉल (ETV BHARAT)

खिलाड़ियों को भी चाहिए खेल मैदान

फुटबॉल खिलाड़ी राकेश शर्मा ने बताया "यह मैदान वर्षों से क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां अभ्यास करते हैं. यदि इस मैदान पर निर्माण होता है तो शहर के हजारों खिलाड़ियों के पास अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए उपयुक्त स्थान नहीं बचेगा. प्रदर्शन के दौरान खिलाड़ियों ने सड़क पर क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर यह संदेश दिया कि आज उनका यह कदम केवल प्रतीकात्मक है, लेकिन यदि समय रहते खेल मैदानों को नहीं बचाया गया तो आने वाले वर्षों में बच्चों और खिलाड़ियों के लिए सड़कें ही खेल का मैदान बन जाएंगी."

Neemuch Athletes protest
नीमच के भारत माता चौराहे पर लगे चौके-छक्के (ETV BHARAT)

खेल मैदान बचाने की अपील

क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति पंचोली ने कहा "यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर की आने वाली पीढ़ियों के खेल, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा है." प्रदर्शन में मैदान बचाओ समिति के पदाधिकारी, खिलाड़ी, खेल प्रेमी एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में खेल मैदान को सुरक्षित रखते हुए संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग दोहराई.

Neemuch Athletes protest
खेल मैदान पर स्कूल बनाने का विरोध (ETV BHARAT)

वैकल्पिक भूमि तलाशने की मांग

फुटबॉल खिलाड़ी मूर्तजा डेरकी ने कहा "आज हमने भविष्य की तस्वीर दिखाई है. हम स्कूल निर्माण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सांदीपनी विद्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि तलाश की जाए. खेल मैदान बचाना आने वाली पीढ़ियों के हित में जरूरी है. नीमच शहर में खेल मैदान पहले ही कम हैं. यदि इस मैदान पर स्कूल बनता है तो हजारों बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं बचेगी."

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