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साढ़े तीन लाख राई के दानों से अनूठी कारीगरी, नीमच के आर्टिस्ट ने बनाया शानदार पोर्ट्रेट

दरअसल राई का पहाड़ बनाने वाली कहावत से धीरज अहीर को आइडिया आया कि क्यों ना राई के पहाड़ की जगह उससे पोर्ट्रेट बनाया जाए. एक बार आइडिया दिमाग में आने के बाद धीरज ने उन्हें प्रोत्साहित करने वाले स्थानीय समाज से भी बातचीत कर अशोक अरोड़ा का पोर्ट्रेट बनाने का निर्णय लिया.

इस कलाकृति में धीरज ने तीन लाख 51 हजार राई के दानों का प्रयोग किया है. धीरज ने 15 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे कड़ी मेहनत कर इस कलाकृति को तैयार किया है. धीरज की इस अनोखी कलाकृति को सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, उन्हें और पोर्ट्रेट बनाने के ऑफर भी मिल रहे हैं. धीरज ने सूक्ष्म वस्तुओं जैसे- सोयाबीन के दाने पर सिर के एक बाल से महाराणा प्रताप की कलाकृति बनाई थी. जिसका रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था. वहीं, मंदसौर नीमच के सांसद सुधीर गुप्ता का फोटो बादाम पर उकेरने का काम भी धीरज कर चुके हैं.

नीमच: नीमच के बमोरी गांव के युवा आर्टिस्ट धीरज अहीर की एक कलाकृति इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. चित्रकार और छोटी वस्तुओं की कलाकृति बनाने में माहिर धीरज ने इस बार राई के दानों का उपयोग करके चित्रकारी की है. 660 स्क्वायर इंच के पोर्ट्रेट पर धीरज ने राई के एक-एक बारीक दाने को गोंद की सहायता से लगाकर स्थानीय समाजसेवी अशोक अरोड़ा का पोर्ट्रेट (चित्र) बनाया है.

धीरज ने बताया कि उनके पिता बगदीराम अहीर भी बहुत अच्छे चित्रकार और कलाकृति का निर्माण करते हैं. कोरोना के दौरान अपने पिता से चित्रकारी सीखने के बाद धीरज ने इसी क्षेत्र में पढ़ाई शुरू की और उज्जैन में रहकर प्रसिद्ध शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज से BFA किया. धीरज ने बताया कि राई से पोर्ट्रेट बनाना इतना आसान नहीं था. एक-एक दाने को प्राकृतिक गोंद की मदद से बेहद सावधानी के साथ तय स्थान पर चिपकाया जाता है. राई के दाने बेहद छोटे आकार का होने के कारण इस काम में जरा सी चूक पूरे चित्र के चेहरे और आकार को बदल सकती है.

पोर्टेट बनाते आर्टिस्ट धीरज अहीर (अवध शर्मा- नीमच)

धीरज ने बताया कि चित्र में करीब 800 ग्राम राई के दानों का इस्तेमाल हुआ है. जिसमें राई के दानों की संख्या 3 लाख 51 हजार से अधिक है. इतने बारीक काम को करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग भी करना पड़ता है.

सोयाबीन के दाने पर बनाई महाराणा प्रताप की कलाकृति

धीरज ने पहली बार नहीं बल्कि इससे पूर्व भी सूक्ष्म वस्तुओं पर कलाकृति उकेर कर अपनी प्रतिभा दिखाई है. धीरज ने सोयाबीन के एक दाने पर सिर के एक बाल की मदद से महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था. केवल 1 घंटे की मेहनत से सोयाबीन के छोटे से दाने पर चित्रकारी करने की इस अनूठी उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है. वहीं, धीरज बादाम के ऊपर सांसद सुधीर गुप्ता का चित्र भी बन चुके हैं. धीरज की इस अनूठी प्रतिभा को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सराहना भी मिल चुकी है.

गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की तैयारी

धीरज वर्तमान में उज्जैन के प्रसिद्ध शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज में बीएफए की पढ़ाई कर रहे हैं. जहां उनके मार्गदर्शक डॉ. अभिषेक सिंह तोमर ने बताया "धीरज की इस प्रतिभा और कला के प्रति रुचि को देखते हुए उसकी इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कार्यालय से चित्रकारी के रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है." धीरज ने बताया कि वह राई से देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोर्ट्रेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

बहरहाल धीरज अहीर की अनोखी कलाकृतियों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. धीरज ने बताया कि वह कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और सूक्ष्म आर्ट का शिक्षक बनना चाहता है.