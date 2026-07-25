ETV Bharat / state

नीमच की अंजलि का कमाल, 700 ग्राम मेहंदी से बनी भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग ने दिलाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नीमच की अंजलि चौहान का अनोखा रिकॉर्ड, मेहंदी से बनाई भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग, इस्कॉन मंदिर में हुआ अनावरण, बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज.

neemuch Artist Anjali Chauhan
नीमच की अंजलि चौहान का अनोखा रिकॉर्ड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच: जिले के जावद की मेहंदी आर्टिस्ट अंजलि चौहान ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलरामजी की 5 बाय 5 फीट की पेंटिंग तैयार कर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. 25 वर्ग फीट के इस कैनवास को पूरा करने में 10 दिन का समय लगा और कुल 700 ग्राम मेहंदी का इस्तेमाल हुआ. इसे बनाने में मेहंदी के साथ-साथ फेविकोल और शक्कर का भी उपयोग किया गया. पेंटिंग का औपचारिक अनावरण नीमच स्थित इस्कॉन मंदिर में किया गया. विश्व रिकॉर्ड संस्था कि ओर से प्रमाण पत्र जारे कर मेडल और स्मृति चिन्ह भी दिया.

700 ग्राम मेहंदी का घोल और फेविकोल की प्रिजर्वेटिव कोटिंग
सामान्य तौर पर मेहंदी की छोटी डिजाइनों में 20 से 30 ग्राम मेहंदी लगती है, लेकिन 5 बाय 5 फीट के इस विशाल आकार को उकेरने में 700 ग्राम मेहंदी का उपयोग किया गया. मेहंदी सूखने के बाद पपड़ी बनकर झड़े नहीं और रंग एक समान बना रहे, इसके लिए घोल में शक्कर की मात्रा बढ़ाई गई. वहीं पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए इसे छोटे-छोटे हिस्सों में तैयार किया गया और मेहंदी सूखते ही उस पर फेविकोल की हल्की परत चढ़ाई गई.

भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग ने दिलाया विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)
Jagannath painting World Records
कलाकृति बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज (ETV Bharat)
neemuch Artist Anjali Chauhan
मेहंदी आर्टिस्ट अंजलि चौहान का कमाल (ETV Bharat)

सोशल मीडिया की रील से मिला था विचार
अंजलि पहले से ही पारंपरिक मेहंदी कला का काम करती आ रही हैं. सोशल मीडिया पर रील देखने के दौरान उन्हें मेहंदी से कुछ नया और बड़ा कैनवास तैयार करने का विचार आया था. इसके बाद उन्होंने 5x5 फीट के कैनवास पर 10 दिनों तक दिन-रात मेहनत कर इसे पूरा किया. संस्था की टीम द्वारा 25 वर्ग फीट आकार और 700 ग्राम सामग्री का ऑनलाइन सत्यापन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया.

TAGGED:

JAGANNATH PAINTING WORLD RECORDS
ANJALI CHAUHAN PAINTING JAGANNATH
NEEMUCH ANJALI WORLD RECORDS
MADHYA PRADESH NEWS
NEEMUCH ARTIST ANJALI CHAUHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.