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नीमच की अंजलि का कमाल, 700 ग्राम मेहंदी से बनी भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग ने दिलाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नीमच: जिले के जावद की मेहंदी आर्टिस्ट अंजलि चौहान ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलरामजी की 5 बाय 5 फीट की पेंटिंग तैयार कर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. 25 वर्ग फीट के इस कैनवास को पूरा करने में 10 दिन का समय लगा और कुल 700 ग्राम मेहंदी का इस्तेमाल हुआ. इसे बनाने में मेहंदी के साथ-साथ फेविकोल और शक्कर का भी उपयोग किया गया. पेंटिंग का औपचारिक अनावरण नीमच स्थित इस्कॉन मंदिर में किया गया. विश्व रिकॉर्ड संस्था कि ओर से प्रमाण पत्र जारे कर मेडल और स्मृति चिन्ह भी दिया.

700 ग्राम मेहंदी का घोल और फेविकोल की प्रिजर्वेटिव कोटिंग

सामान्य तौर पर मेहंदी की छोटी डिजाइनों में 20 से 30 ग्राम मेहंदी लगती है, लेकिन 5 बाय 5 फीट के इस विशाल आकार को उकेरने में 700 ग्राम मेहंदी का उपयोग किया गया. मेहंदी सूखने के बाद पपड़ी बनकर झड़े नहीं और रंग एक समान बना रहे, इसके लिए घोल में शक्कर की मात्रा बढ़ाई गई. वहीं पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए इसे छोटे-छोटे हिस्सों में तैयार किया गया और मेहंदी सूखते ही उस पर फेविकोल की हल्की परत चढ़ाई गई.