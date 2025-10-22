ETV Bharat / state

नीमच सराफा मार्केट बना सब्जी मंडी, ज्वैलर्स ने दिखाई दरियादिली, सहयोग और सुविधा की परंपरा

नीमच के सराफा बाजार में लगी सब्जी की दुकानें ( ETV BHARAT )

नीमच में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर कीमती धातुओं का बाज़ार एक दिन के लिए पूरी तरह से सब्ज़ी मंडी में बदल जाता है. बड़ी संख्या में लोग सराफा बाज़ार में आभूषणों की जगह भगवान गोवर्धन के अन्नकूट प्रसाद के लिए ताज़ी सब्ज़ियां खरीदने आते हैं. इस प्रकार सोने-चांदी का बाज़ार एक दिन के लिए शुद्ध आस्था के केंद्र में तब्दील हो जाता है. इस अनोखी परंपरा के इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं.

नीमच : गोवर्धन पूजा के दिन नीमच में सदियों पुरानी दिवाली परंपरा आज भी निभाई जा रही है. इस दिन सर्राफा बाजार पूरी तरह से सब्जी मंडी में तब्दील हो जाता है. यहां दूर-दूर से लोग भगवान गोवर्धन के अन्नकूट प्रसाद के लिए सब्जियां खरीदने आते हैं. सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को मनाने के लिए सराफा व्यापारी भी खुशी-खुशी अपनी दुकानों के आगे सब्जी वालों को जगह देते हैं.

लंबे समय से सब्जी ले रहे विमल शर्मा ने बताया "वर्षों पहले नीमच शहर का मुख्य बाज़ार सराफा क्षेत्र में ही था. इस इलाके में कई प्रमुख मंदिर हैं. गोवर्धन पूजा की शाम को भगवान के लिए अन्नकूट यानी कई तरह की सब्ज़ियों से बनने वाला प्रसाद तैयार किया जाता है. उस समय के दुकानदारों ने यह निर्णय लिया कि लोगों को अन्नकूट के लिए सब्ज़ी खरीदने के लिए दूरदराज के बाज़ारों में भटकना न पड़े, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि गोवर्धन पूजा के दिन सब्ज़ी व्यापारी सर्राफा बाज़ार में ही अपनी दुकानें लगाएं."

सराफा कारोबारियों ने बनाई परंपरा

सराफा कारोबारियों के इस निर्णय ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया, जो आज सैकड़ों साल बाद भी उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है. परंपरा की सबसे खास और दिल छू लेने वाली विशेषता ये है कि सर्राफा व्यापारियों और सब्ज़ी विक्रेताओं का आपसी सहयोग रहता है. जहां सामान्य दिनों में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने किसी को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देता. वहीं, इस विशेष दिन सराफा व्यापारी हंसते-हंसते अपनी महंगी दुकानों के आगे सब्ज़ी व्यापारियों को जगह देते हैं.

अन्नकूट के दिन कहीं नहीं भटकेंगे सब्जी लेने वाले (ETV BHARAT)

बची सब्जियां मंदिर को दान करते हैं

ग्राहक भी इस परंपरा का सम्मान करते हुए, इस दिन सब्ज़ियों का कोई मोलभाव नहीं करते. इससे सब्ज़ी विक्रेताओं का व्यवसाय भी काफी अच्छा होता है. दुकानदारी खत्म होने के बाद जो सब्ज़ियां बच जाती हैं, उन्हें सब्ज़ीवाले श्रद्धापूर्वक आसपास के मंदिरों में अर्पित कर देते हैं.