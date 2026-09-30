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बादाम समझकर बच्चों ने खाया रतनजोत का बीज, 8 बीमार, 4 को अधिक डिहाइड्रेशन

बादाम समझकर बच्चों ने खाया रतनजोत का बीज, 8 बीमार ( ETV Bharat )

नीमच: नीमच जिले के मनासा क्षेत्र के चंदा मोती दातोली गांव में सोमवार को रतनजोत (जेट्रोफा) के बीज खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बच्चे घर के पास खेत किनारे खेल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने रतनजोत के बीजों को बादाम समझकर खा लिया. कुछ घंटे बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. परिजन सभी बच्चों को मनासा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद देर शाम उन्हें नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया.