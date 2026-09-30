बादाम समझकर बच्चों ने खाया रतनजोत का बीज, 8 बीमार, 4 को अधिक डिहाइड्रेशन
नीमच में बच्चों ने खाया रतनजोत (जेट्रोफा) का बीज, चार बच्चों की हालत गंभीर, PICU में भर्ती. रिपोर्ट अवध शर्मा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:35 PM IST
नीमच: नीमच जिले के मनासा क्षेत्र के चंदा मोती दातोली गांव में सोमवार को रतनजोत (जेट्रोफा) के बीज खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बच्चे घर के पास खेत किनारे खेल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने रतनजोत के बीजों को बादाम समझकर खा लिया. कुछ घंटे बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. परिजन सभी बच्चों को मनासा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद देर शाम उन्हें नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया.
बीमार बच्चों की उम्र 2 से 12 साल के बीच है. जिला अस्पताल में चार बच्चों को अधिक डिहाइड्रेशन के चलते PICU में भर्ती किया गया है जबकि अन्य बच्चों का इलाज जनरल वार्ड में चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल सभी बच्चों के वाइटल्स स्थिर हैं और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है.
कुछ बच्चों ने खाए 4-5 बीज
रोशनी की मां सीताबाई और परिजन रमेश सुरावत ने बताया कि "दोपहर करीब 1.30 बजे बच्चे खेत किनारे खेल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने रतनजोत के बीज को बादाम समझकर खा लिया. कुछ बच्चों ने 1-2 जबकि कुछ ने 4-5 बीज खाए थे. बीज खाने के कुछ घंटे बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई. इसके बाद परिजन रतनजोत के बीज लेकर अस्पताल पहुंचे.
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रतनजोत के बीज से हुई पॉइजनिंग
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश धाकड़ ने बताया कि "रतनजोत के बीज खाने से बच्चों में पॉइजनिंग की स्थिति बनी जिससे उल्टी दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है. सभी बच्चों का उपचार जारी है और वर्तमान में उनकी स्थिति में सुधार है." उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विषैले पेड़-पौधों को बच्चों की पहुंच से दूर रखने या उन्हें हटा देने की सलाह दी है.