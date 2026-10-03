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जीवाजी राव कैंपस में बुलडोजर्स का फुल एक्शन, नीमच में 500 करोड़ की जमीन सुबह सवेरे हुई फ्री

नीमच: नीमच में शनिवार सुबह प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई देखने को मिली. शहर के पॉश इलाके में स्थित जीवाजी राव छात्रावास परिसर की करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की 4.32 लाख वर्गफीट सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा. 4 जेसीबी मशीनों की मदद से परिसर के अवैध ढांचों और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया गया.

कार्रवाई में किसी भी प्रकार के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने एक दिन पहले ही गोपनीय रूपरेखा तैयार कर ली थी. शनिवार सुबह कैंट थाने पर 200 से 300 पुलिसकर्मियों को एकत्र किया गया. इसके बाद एडीएम, एसडीएम, सीएमओ और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम कई थानों के पुलिस प्रभारियों के साथ अचानक जीवाजी राव छात्रावास परिसर में दाखिल हुई. सुबह-सुबह हुई इस बड़ी कार्रवाई से पूरे सिंधी कॉलोनी और ग्वालटोली रोड क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

यह बहुमूल्य जमीन कालिदास शिक्षा समिति को छात्रावास संचालन के लिए आवंटित की गई थी. हालांकि, तय शर्तों के विपरीत जाकर जमीन का अन्य व्यावसायिक और गैर-शैक्षणिक उपयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर लंबे समय से नगर पालिका और समिति के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी. हाल ही में अपील न्यायालय ने समिति के पक्ष में जारी स्टे को निरस्त करते हुए नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया. अदालती आदेश हाथ में आते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कब्जा बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी.

अंबेडकर रोड की दुकानों और पेट्रोल पंप पर असमंजस कायम

छात्रावास परिसर के अंदरूनी हिस्से में बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब शहर के लोगों की निगाहें अंबेडकर रोड पर टिक गई हैं. इसी 4.32 लाख वर्गफीट जमीन के अग्रिम हिस्से में अंबेडकर रोड किनारे कई पक्की व्यावसायिक दुकानें और एक पेट्रोल पंप का संचालन हो रहा है. स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या प्रशासन का बुलडोजर इन पक्की दुकानों और पेट्रोल पंप को भी ध्वस्त करेगा या फिर कार्रवाई केवल अंदरूनी हिस्से तक ही सीमित रहेगी.

नीमच नगर पालिका के सीएमओ दुर्गा बामनिया ने बताया "जीवाजी राव छात्रावास की जमीन पूर्व में नगरपालिका द्वारा कालिदास शिक्षण समिति को केवल छात्रावास निर्माण एवं संचालन के लिए दी गई थी. समिति द्वारा तय शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं. जिसकी शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने साल 2020 में इस आवंटन को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ समिति निचली अदालत में गई थी, जहां से उन्हें स्टे मिला था. इसके बाद नगर पालिका ने जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जहां से 24 तारीख को स्टे निरस्त कर दिया गया."

जर्जर भवन को लेकर पीडब्ल्यूडी से कराया जा रहा आकलन

उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका ने लगभग 4 लाख 48 हजार वर्गफीट जमीन को अपने अधिपत्य में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जर्जर भवन को लेकर पीडब्ल्यूडी से आकलन कराया जा रहा है. उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा. जमीन का मूल्यांकन कराया जा रहा है जिसकी कीमत करोड़ों में है."

हॉस्टल के बच्चों को शासकीय भोलियावास और पीजी कॉलेज के हॉस्टल किया गया शिफ्ट

वहीं एसडीएम पराग जैन ने बताया "नगर पालिका के स्वामित्व वाली इस जमीन पर कालिदास शिक्षण समिति द्वारा छात्रावास संचालित किया जा रहा था. जिसमें रह रहे 25 बच्चों से अवैध रूप से किराया वसूला जा रहा था. छात्रावास भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में था और वहां साफ-सफाई व शौचालयों की स्थिति बेहद खराब थी. झाड़ियों के कारण विषैले जीवों का खतरा बना हुआ था. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल शासकीय भोलियावास और पीजी कॉलेज के हॉस्टल में बिना किसी शुल्क के शिफ्ट कराया गया है. जहां उनके रहने और सामान पहुंचाने के लिए बस व ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है."

जिला न्यायालय द्वारा स्टे वैकेट किए जाने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए लगभग 4 लाख वर्गफीट जमीन को नगर पालिका के अधिपत्य में लिया जा रहा है. जर्जर निर्माण को हटाने संबंधी फैसला पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के आधार पर होगा. जहां तक परिसर में बने पेट्रोल पंप का सवाल है, सूचना अनुसार उस पर माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है, इसलिए उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है."