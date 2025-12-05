ETV Bharat / state

नकली नोट छापकर पहले किया पेट्रोल पंप पर ट्रायल, सफल हुए तो बाजार पहुंचे खपाने

नीमच में एक व्यक्ति से 50 हजार के 500-500 के फर्जी नोट बरामद. मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर.

neemuch currency Note seized
नकली नोट गिरोह का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच : मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में नकली नोट के मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. अब नीमच जिले में पुलिस ने नकली नोटों के गोरखधंधे का खुलासा किया है. पुलिस ने गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सरजना गांव निवासी ईश्वर खारोल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 50 हजार रुपये के नकली नोटों बरामद किए हैं. बरामद सभी करेंसी 500-500 रुपये की है.

नकली नोट बनाने की सामग्री जब्त

नकली नोट छापने वाला मुख्य आरोपी सुनील बैरागी फरार है, जिसकी नीमच सिटी पुलिस तलाश कर रही है. आरोपी ईश्वर खारोल के ठिकाने पर दबिश के दौरान पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला समस्त उपकरण भी जब्त कर लिए. जब्त सामान में एक प्रिंटर, विशेष कागज और स्याही शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल नकली नोट बनाने के लिए किया जा रहा था. पूछताछ में आरोपी ईश्वर ने स्वीकार किया कि वह यह अवैध काम अपने साथी सुनील बैरागी के साथ मिलकर कर रहा था.

टीआई पुष्पा चौहान (ETV BHARAT)

नकली नोट गिरोह का सरगना फरार

मुख्य आरोपी सुनील बैरागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उसकी तलाश में पुलिस जुटी है. टीआई पुष्पा चौहान ने बताया "सुनील इस गिरोह का मुख्य सरगना है, जिसकी तलाश में पुलिस और सायबर सेल की संयुक्त टीम जगह-जगह छापेमारी कर रही है."

neemuch currency Note seized
नकली नोट बनाने की सामग्री जब्त (ETV BHARAT)

पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ये गिरोह घर पर ही फर्जी नोट छापकर बाजार में खपाने की तैयारी कर रहा था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ जारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके.

पेट्रोल पंप पर ट्रायल सफल रहा

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि शातिर गिरोह ने बड़े पैमाने पर नकली नोट छापने से पहले उनका 'सफल ट्रायल' भी किया था. आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही नकली नोटों को पेट्रोल पंप पर खपाया था, जहां किसी को भी इस फर्जीवाड़े का शक नहीं हुआ.

इसमें सफलता मिलने पर उनके हौसले बढ़ गए. वे अब बड़े पैमाने पर नोट छापकर उन्हें बाजार में चलाने की फिराक में थे. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से इस बात की विस्तृत पूछताछ कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक किन-किन स्थानों पर और कितनी मात्रा में नकली नोट खपाए हैं.

TAGGED:

NEEMUCH 50 THOUSAND FAKE NOTES
FAKE NOTES PRINTING MATERIAL
FAKE CURRENCY ACCUSED ARREST
NEEMUCH NEWS
NEEMUCH CURRENCY NOTE SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.