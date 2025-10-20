ETV Bharat / state

नीमच में दिखा 90 किलो वजनी 14 फीट का अजगर, खेतों में रेंगते देख मचा दहशत

नीमच के गांव में दिखा 14 फीट का विशालकाय अजगर ( ETV Bharat )

मनासा तहसील के बोरखेड़ा दातोली गांव में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खेतों के पास एक विशालकाय अजगर को रेंगते हुए देखा. करीब 13 से 14 फीट लंबे अजगर को देखकर लोग घबरा गए. अजगर को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए.

नीमच: मनासा तहसील के बोरखेड़ा दातोली गांव में रविवार रात उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों ने करीब 13 से 14 फीट लंबे विशालकाय अजगर को देखा. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सर्पमित्र प्रकाश बंजारा को दी, जो टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा. इसके लिए ग्रामीणों ने सर्पमित्रों के कार्य की सराहना की. बताया जा रहा है कि अजगर का वजन करीब 80 से 90 किलो था.

नीमच में 90 किलो वजनी 14 फीट का अजगर (ETV Bharat)

सर्पमित्रों ने किया रेस्क्यू

ग्रामीणों ने तुरंत सर्पमित्र प्रकाश बंजारा को इसकी सूचना दी. जिसके बाद वे अपने सहयोगियों के साथ रात करीब 9 बजे मौके पर पहुंचे और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से काम लेते हुए टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. बताया गया कि यह अजगर करीब 80 से 90 किलो वजन का था और इसकी लंबाई लगभग 14 फीट थी.

स्नेक कैचर ने घंटों मशक्कत कर किया अजगर का रेस्क्यू (ETV Bharat)

अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा

रेस्क्यू के बाद सर्पमित्र ने अपनी टीम के साथ अजगर को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया. अजगर के रेस्क्यू हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और स्नेक कैचर प्रकाश बंजारा सहित उनकी टीम के इस साहसिक कार्य की सराहना की. सर्पमित्र प्रकाश बंजारा ने बताया कि "पकड़े गए अजगर की लंबाई करीब 14 फीट थी. जिसे काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया." उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि कहीं भी अजगर या कोई अन्य विषहीन सर्प दिखाई दे, तो घबराने के बजाय तुरंत सर्प एक्सपर्ट को सूचना दें.

खेतों में अजगर को रेंगते देख मचा दहशत (ETV Bharat)

अजगर के होते हैं 100 छोटे दांत

प्रकाश बंजारा ने बताया कि "अजगर के लगभग 100 छोटे दांत होते हैं. लेकिन ये दांत नुकीले नहीं होते हैं. अजगर के दांत शिकार को चबाने के लिए नहीं बल्कि उसे पकड़ कर रखने में मदद करता है. अजगर अपने शिकार को बिना चबाए ही निगल लेता है. एक अजगर अपने मुंह के आकार से करीब 10 गुना बड़े जीव को भी निगलने की क्षमता रखता है."