नीमच में कार से 12 किलोग्राम MD ड्रग्स जब्त, राजस्थान से गुजरात तस्करी
नारकोटिक्स टीम ने नीमच में एक कार को जब्त कार करीब 12 करोड़ एमडी ड्रग्स जब्त की. तस्कर से पूछताछ जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 4:02 PM IST
नीमच : मालवा के रतलाम, नीमच और मंदसौर जिले में ड्रग्स की तस्करी के मामले लगातार पकड़े जा रहे हैं. अब नीमच में गुरुवार 12 किलो एमडी ड्रग्स एक कार से जब्त की गई.एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है. इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 12 करोड़ बताई जा रही है. पुलिस और नारकोटिक्स टीम जांच में जुटी है.
राजस्थान से गुजरात में तस्करी
नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश इकाई ने ये कार्रवाई की है. नारकोटिक्स टीम ने 12 किलोग्राम अवैध मेफेड्रोन (MD) की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की. ये ड्रग्स एक कार से तस्करी के लिए राजस्थान के प्रतापगढ़ से गुजरात की ओर कि जा रही थी.
नारकोटिक्स टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ये कार्रवाई महू-नसीराबाद हाई-वे पर ढोढर के पास टोल टैक्स पर 16 दिसंबर की रात की गई."
पैकेट में छुपा रखी थी 12 किलो एमडी ड्रग्स
केंद्रीय नारकोटिक्स की मध्य प्रदेश इकाई नीमच ने प्रेस नोट जारी कर बताया "मुखबिर की सूचना पर एक कार रोकी गई. जब कार की तलाशी ली गई उसमें पैकेट में रखी से 12 किलो एमडी ड्रग जब्त की गई. कार सवार आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है."
कार में एमडी ड्रग्स के 10 पैकेट मिले
टीम को सूचना मिली थी कि रतलाम की ओर से एक कार गुजरात की ओर ड्रग्स लेकर जा रही है. इसके बाद नारकोटिक्स टीम ने नाकाबंदी की. टोल टैक्स पर चित्तौड़गढ़ पासिंग पर कार को रोका और तलाशी ली तो उसमें 10 पैकेट में भरी 12 किलो 55 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली.
5 माह पहले भी रतलाम में 44 लाख की ड्रग्स पकड़ी थी
इससे पहले रतलाम पुलिस ने दो तस्करों को 440 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ी थी. बाजार में इसकी कीमत 44 लाख 42 हजार रुपए थी. ये ड्रग्स भी मंदसौर से गुजरात ले जाई जा रही थी. उस समय आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि वे मंदसौर के दलौदा से एमडी ड्रग्स लेकर निकले थे और बसें बदलकर गुजरात ले जा रहे थे.