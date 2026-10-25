‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ, 50 देशों के 80 से अधिक विदेशी लेखक लेंगे हिस्सा
प्रो. राजेंद्र सिंह सांगवान ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को एक मंच पर लाना आज की जरूरत है.
Published : October 25, 2026 at 7:46 PM IST
कोटपुतली-बहरोड़: नीमराना में रविवार को तीन दिवसीय ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ. 25 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के जरिए देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है इस महोत्सव का आयोजन रैफल्स यूनिवर्सिटी, डॉ. ज्ञानेश्वर मुले फाउंडेशन और फाउंडेशन फॉर कल्चर, आर्ट्स एंड लिटरेचर (FOCAL) के सहयोग से किया जा रहा है. महोत्सव में 50 देशों के 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और 30 भारतीय वक्ता हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिन तक 34 सत्रों में साहित्य, संस्कृति और वैश्विक संवाद पर चर्चा होगी.
साहित्य के जरिए वैश्विक संवाद: विश्वविद्यालय के सभागार में दीप प्रज्वलन के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ. रैफल्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रो. राजेंद्र सिंह सांगवान ने स्वागत संबोधन दिया. डॉ. ज्ञानेश्वर मुले और कल्याण चक्रवर्ती ने भी अपने विचार रखे.समारोह में पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, आयरलैंड की लेखिका डॉ. एलिस नी धिभ्ने और सांसद के. लक्ष्मण मुख्य वक्ता रहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो संदेश के जरिए अध्यक्षीय संबोधन दिया. महोत्सव में साहित्य, संस्कृति, कूटनीति और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी. 34 सत्रों में साहित्यिक चर्चा, फायरसाइड चैट, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. इससे छात्रों और साहित्य प्रेमियों को अंतरराष्ट्रीय लेखकों से संवाद का मौका मिलेगा.
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विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय पहल: रैफल्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रो. राजेंद्र सिंह सांगवान ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को एक मंच पर लाना आज की जरूरत है. ऐसे आयोजन वैश्विक समझ और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करते हैं. ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ जैसे आयोजन विश्वविद्यालयों की ज्ञान-विनिमय और संवाद के केंद्र के रूप में भूमिका को रेखांकित करते हैं.
27 अक्टूबर को समापन: तीन दिवसीय महोत्सव 27 अक्टूबर को संपन्न होगा. समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल शिरकत करेंगे. यह आयोजन नीमराना को वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम पहल है.
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