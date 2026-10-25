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‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ, 50 देशों के 80 से अधिक विदेशी लेखक लेंगे हिस्सा

‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ ( ETV Bharat Neemrana )

कोटपुतली-बहरोड़: नीमराना में रविवार को तीन दिवसीय ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ. 25 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के जरिए देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है इस महोत्सव का आयोजन रैफल्स यूनिवर्सिटी, डॉ. ज्ञानेश्वर मुले फाउंडेशन और फाउंडेशन फॉर कल्चर, आर्ट्स एंड लिटरेचर (FOCAL) के सहयोग से किया जा रहा है. महोत्सव में 50 देशों के 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और 30 भारतीय वक्ता हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिन तक 34 सत्रों में साहित्य, संस्कृति और वैश्विक संवाद पर चर्चा होगी.