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नीमराना: टोल लाइन में खड़ी गाड़ियों में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, कई वाहन क्षतिग्रस्त, 6 लोग घायल

हाइवे पेट्रोलिंग थाने के इंचार्ज देवेंद्र कुमार ने बताया कि घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब तेज रफ्तार से आए ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में ट्रक और बस के बीच खड़े आधा दर्जन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर मलबा बिखर गया. हादसे के बाद टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई. हादसे की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

बहरोड़: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर शनिवार शाम को नीमराना टोल प्लाजा पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े वाहनों को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे लाइन में खड़े छह वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में छह लोग घायल भी हो गए. ये वाहन टोल प्लाजा की चौथी लाइन में टोल टैक्स देने के लिए खड़े थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक खड़ी गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे खड़ी एक छोटी कार अनियंत्रित होकर सामने खड़ी बस में जा घुसी.

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों के नामों की पता नहीं चला है.

ट्रक चालक गिरफ्तार: पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाही को इस हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को धीरे-धीरे सामान्य करा दिया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. वहीं, इस घटना के कारण कुछ समय के लिए टोल प्लाजा पर यातायात प्रभावित भी रहा.

पावटा में बस पलटी, कई घायल: जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर विराटनगर उपखंड के पावटा क्षेत्र में दिल्ली बदरपुर से खाटूश्याम जा रही सवारियों से भरी एक निजी बस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. दुर्घटना की सूचना मिलती पुलिस एंबुलेंस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पावटा उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस से सवारियों को निकाल कर उपजिला अस्पताल पावटा में भर्ती करवाया गया. हादसे में दो दर्जन से अधिक सवारियां घायल हुई है. उप जिला अस्पताल के पीएमओ रवि बंसल ने बताया कि गंभीर घायलों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया.