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​नीमराना सड़क हादसा: बहरोड़-कुंड हाईवे पर तीन वाहनों की जोरदार टक्कर, ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल

नीमराना में स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर, ट्रेलर और ट्रक की भीषण भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हाईवे पर पलटा ईंटों से भरा ट्रैक्टर
हाईवे पर पलटा ईंटों से भरा ट्रैक्टर (फोटो ईटीवी भारत बहरोड़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 8:32 AM IST

2 Min Read
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बहरोड़ : जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. यहां बहरोड़-कुंड स्टेट हाईवे पर चांदीचाना और बीघाना गांव के बीच रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रेलर और ट्रक के बीच आपस में भीषण भिड़ंत हो गई. इस तिहरे हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना के बाद मुख्य मार्ग पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा.

​नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को बीघाना गांव के समीपवर्ती हाईवे पर वाहनों के आपस में टकराने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ईंटों से भरी हुई थी और वह बहरोड़ की तरफ आ रही थी. इसी दौरान पीछे से अत्यधिक तेज गति में आ रहे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी.

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बहरोड़-कुंड हाईवे पर तीन वाहनों की जोरदार टक्कर
बहरोड़-कुंड हाईवे पर तीन वाहनों की जोरदार टक्कर (फोटो ईटीवी भारत बहरोड़)

जांच में सामने आया कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट भरकर बहरोड़ की और आ रहा था तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी. हादसे में एक और ट्रक ट्रेलर के पीछे जा टकराया . जिसमें तीनों वाहन छतिग्रस्त हो गए. वहीं हादसे में घायल ट्रॉली चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी में सामने आया कि स्टेट हाईवे पर एक ट्रैक्टर आगे चल रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, इसके कुछ ही क्षण बाद पीछे से तेज गति में आ रहे एक ट्रक ने ट्रेलर को भी जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद स्टेट हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं, हालांकि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से यातायात को धीरे-धीरे सुचारू कराया गया. ​नीमराना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया हादसे की मुख्य वजह वाहनों की तेज गति और चालकों की लापरवाही मानी जा रही है.

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