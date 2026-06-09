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​नीमराना सड़क हादसा: बहरोड़-कुंड हाईवे पर तीन वाहनों की जोरदार टक्कर, ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल

हाईवे पर पलटा ईंटों से भरा ट्रैक्टर ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

बहरोड़ : जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. यहां बहरोड़-कुंड स्टेट हाईवे पर चांदीचाना और बीघाना गांव के बीच रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रेलर और ट्रक के बीच आपस में भीषण भिड़ंत हो गई. इस तिहरे हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना के बाद मुख्य मार्ग पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा. ​नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को बीघाना गांव के समीपवर्ती हाईवे पर वाहनों के आपस में टकराने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ईंटों से भरी हुई थी और वह बहरोड़ की तरफ आ रही थी. इसी दौरान पीछे से अत्यधिक तेज गति में आ रहे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. इसे भी पढे़ं: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, 1 की मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी