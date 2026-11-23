नीमराणा: मां और दो बेटों को ट्रेलर ने कुचला, तीनों की मौत, महिला थाने से पति की शिकायत करके लौट रही थी
थाने के पास महिला अपने बच्चों के साथ हाईवे पार कर रही थी, इसी दौरान तीनों तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गए.
Published : November 23, 2026 at 1:16 PM IST
नीमराणा: कोटपूतली-बहरोड़ जिले से गुजर रहे दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर नीमराणा क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. यहां सड़क पार कर रही एक महिला और उसके दो बेटों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
हादसे में मां और 2 बेटों की मौत: नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस थाने के पास सुबह एक ट्रेलर ने सड़क पार करते समय मां और दो बेटों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतका की पहचान कविता देवी के रूप में हुई है. हादसे में उनके दो मासूम बेटों की भी जान चली गई. तीनों बहरोड़ क्षेत्र के दुघेड़ा गांव के रहने वाले थे.
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तेज रफ्तार ट्रेलर ने तीनों को कुचला: थाना अधिकारी ने जानकारी दी कि महिला नीमराणा थाने में अपने पति की शिकायत देने आई थी. शिकायत देने के बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ हाईवे पार कर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर नीमराणा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, हादसे में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है.
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस: थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि मामले में कुछ अन्य पहलू भी सामने आ रहे हैं, लेकिन शिकायत और हादसे से जुड़ी पूरी स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. एक मां और उसके दो बेटों की असमय मौत से दुघेड़ा गांव में मातम पसरा हुआ है, जिस परिवार में कुछ समय पहले तक बच्चों की हंसी-खुशी गूंजती थी, वहां अब तीन मौतों से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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