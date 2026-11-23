ETV Bharat / state

नीमराणा: मां और दो बेटों को ट्रेलर ने कुचला, तीनों की मौत, महिला थाने से पति की शिकायत करके लौट रही थी

इसी ट्रेलर से हुआ हादसा ( ETV Bharat Kotputli )

नीमराणा: कोटपूतली-बहरोड़ जिले से गुजर रहे दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर नीमराणा क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. यहां सड़क पार कर रही एक महिला और उसके दो बेटों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.