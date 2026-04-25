नीमराणा में भीषण अग्निकांड: कबाड़ गोदाम में लगी आग ने ली 4 की जान, तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

नीमराणा में भीषण अग्निकांड: कबाड़ गोदाम में लगी आग ने ली 4 की जान, तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया
कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.
Published : April 25, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 7:46 AM IST
बहरोड़ : जिले के नीमराणा क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां के मोहलड़िया गांव में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वहां काम कर रहे चार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे जिंदा जल गए. पुलिस ने अब तक चार शव बरामद किए हैं, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया है.
शिनाख्त और जांच जारी : एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि आगजनी की इस घटना में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस अब मृतकों की पहचान करने में जुटी है. गोदाम में काम करने वाले अन्य मजदूरों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे के वक्त वहां कुल कितने लोग मौजूद थे. एसपी ने कहा कि फॉरेंसिक टीम और विशेषज्ञ आग लगने के सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं.
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धुएं के गुबार से सहम गया इलाका : जानकारी के अनुसार, गोदाम एक रिहायशी इलाके में स्थित था. आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में ही पूरा गोदाम आग के गोले में तब्दील हो गया। काले धुएं का गुबार और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई.
प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात : हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (एसपी) सतवीर सिंह, नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव और एडिशनल एसपी सुरेश खींची सहित भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
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आग की चपेट में गोदाम में खड़ी एक पिकअप गाड़ी भी आ गई, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई. इसके अलावा गोदाम में रखा लाखों रुपए का कबाड़ और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में कबाड़ का गोदाम होना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गोदामों को आबादी से दूर स्थापित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.