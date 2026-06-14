महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं नीमा पांडे, स्वरोजगार से बदली जिंदगी, जानिए सफलता की कहानी
रुद्रपुर की नीमा पांडे ने बैंक से लिया ऋण, सरकार से मिली सब्सिडी और शुरू कर दिया अपना स्वरोजगार, अब बन गईं मिसाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 14, 2026 at 4:55 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. रुद्रपुर विकासखंड के ग्राम छत्तरपुर की निवासी नीमा पांडे इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आई हैं. कभी सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच गृहस्थी संभालने वाली नीमा आज सफल उद्यमी और बैंक सखी के रूप में आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं.
उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में चल रही सरकारी योजनाएं अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम देती दिखाई दे रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और आजीविका संवर्धन कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगा रहे हैं. रुद्रपुर विकासखंड के ग्राम छत्तरपुर की निवासी नीमा पांडे की सफलता की कहानी इसी बदलाव का जीवंत उदाहरण है.
कैसे शुरू हुआ सफर? बता दें कि कुछ साल पहले तक नीमा पांडे एक सामान्य गृहिणी के रूप में अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थीं. सीमित आय वाले परिवार में आर्थिक चुनौतियां हमेशा बनी रहती थीं. परिवार की जरूरतों को पूरा करना और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय था. खुद का कोई रोजगार न होने के कारण वे पूरी तरह परिवार की आय पर निर्भर थीं.
इसी दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित राम रहीम स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया. समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई. उन्होंने समूह की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना शुरू किया और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नई जानकारियां हासिल कीं.
इसके बाद नीमा पांडे ने शिवाय महिला ग्राम संगठन और नारी शक्ति क्लस्टर से जुड़कर अपनी गतिविधियों का विस्तार किया. उनकी सक्रियता, सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने की लगन ने उन्हें अन्य महिलाओं से अलग पहचान दिलाई. समूह के माध्यम से उन्हें वित्तीय प्रबंधन, बचत, ऋण सुविधा और स्वरोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं.
ग्रामोत्थान रीप परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने दी अहम जानकारी: उनकी मेहनत और उत्साह को देखते हुए ग्रामोत्थान रीप परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने उन्हें व्यक्तिगत उद्यम योजना की जानकारी दी. इस योजना ने उनके जीवन को नई दिशा प्रदान की. योजना के तहत उन्होंने अपने गांव में ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटिक स्टोर स्थापित करने का निर्णय लिया.
बैंक से लिया ऋण, सरकार से मिली सब्सिडी और शुरू कर दिया अपना स्वरोजगार: करीब 75 हजार रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना में उन्हें बैंक से 37 हजार 500 रुपए का ऋण मिला. इसके अलावा 22 हजार 500 रुपए की सब्सिडी सरकार से प्रदान की गई. जबकि, मात्र 15 हजार रुपए का अंशदान खुद नीमा पांडे ने किया. सरकारी सहायता और वित्तीय सहयोग के बल पर उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया.
ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटिक स्टोर कर रही संचालित, बैंक सखी के रूप में कर रहीं काम: आज उनका ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटिक स्टोर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है. व्यवसाय के माध्यम से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है. इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के साथ जुड़कर बैंक सखी के रूप में भी काम करना शुरू किया है. बैंक सखी के रूप में वे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही हैं, जिससे गांव के लोगों को भी लाभ मिल रहा है.
हर महीने कमा रहीं 25 से 30 हजार रुपए: वर्तमान समय में नीमा पांडे हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं. इस आय से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करना अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गया है.
महिलाओं के लिए नीमा पांडे बनीं मिसाल: नीमा पांडे की सफलता यह दर्शाती है कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे और लाभार्थी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रयास करें, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता का सपना आसानी से साकार हो सकता है. आज नीमा पांडे अपने क्षेत्र की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं.
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