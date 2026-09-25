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नीम करौली बाबा का हिमाचल कनेक्शन, 'हनुमान अंश' फिल्म के बाद आस्था का केंद्र बना शिमला का ये मंदिर

स्थानीय लोगों और संकटमोचन मंदिर न्यास के प्रबंधक अनूप चौहान ने बताया कि इस स्थान का संबंध बाबा नीम करौली की साधना और उनकी हनुमान भक्ति से रहा है. मान्यता है कि बाबा ने यहां जंगल के बीच कुछ समय साधना की. इसी दौरान उन्होंने इस स्थान पर हनुमान मंदिर स्थापित करने की प्रेरणा मिली, लेकिन इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शिमला में सालों से रहने वाले कई लोगों को भी मंदिर और बाबा नीम करौली के इस कथित संबंध की जानकारी तक नहीं थी. फिल्म के बाद जब लोग बाबा के जीवन से जुड़े स्थानों को तलाशने लगे तो शिमला का संकटमोचन मंदिर भी उनकी खोज का हिस्सा बन गया.

"हिमाचल प्रदेश में संकटमोचन एक ऐसी खास जगह है, जहां बाबा नीम करौली कुछ समय के लिए कुटिया बनाकर रहे थे. लंबे समय तक यह तथ्य लोगों की जानकारी से बाहर रहा. हालांकि, फिल्म 'हनुमान अंश' के बाद बाबा नीम करौली से जुड़ी इस कहानी के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ी है." - अनूप चौहान, प्रबंधक, संकटमोचन मंदिर न्यास

शिमला-कालका नेशनल हाईवे के पास स्थित प्रसिद्ध संकटमोचन हनुमान मंदिर आज हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटी-सी कुटिया और संत की गहन साधना से हुई थी. 'हनुमान अंश' फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद, दर्शक और श्रद्धालु शिमला के संकट मोचन मंदिर को बाबा की उसी पावन कर्मस्थली और तपोभूमि के रूप में देख रहे हैं. आज भी मंदिर परिसर में संकटमोचन हनुमान जी और अन्य देवी-देवताओं के साथ-साथ नीम करौली बाबा की मूर्ति भी स्थापित है. फिल्म की देशव्यापी सफलता और लोकप्रियता के बीच शिमला के इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी बाबा की अनसुनी कहानियां सामने आ रही हैं. इसी बढ़ती दिलचस्पी के बीच राजधानी शिमला का संकटमोचन हनुमान मंदिर भी चर्चा में है.

शिमला: इन दिनों एक मूवी लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है 'हनुमान अंश'. हाल में रिलीज हुई चर्चित फिल्म 'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा के चमत्कारों और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है. इस फिल्म के बाद से लोगों के बीच नीम करौली बाबा को लेकर खासा उत्साह है, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे की नीम करौली बाबा का हिमाचल से क्या कनेक्शन है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की पहाडियों में एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जिसकी पहचान सिर्फ मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि महान संत बाबा नीम करौली की साधना और आध्यात्मिक प्रेरणा से जुड़ी विरासत के रूप में होती है.

नीम करौली बाबा का हिमाचल कनेक्शन

अनूप चौहान ने बताया कि मंदिर की कहानी करीब सात दशक पहले शुरू होती है. बाबा नीम करौली 1950 के दशक में शिमला आए थे. उस समय संकटमोचन क्षेत्र आज की तरह विकसित नहीं था. चारों ओर चीड़ और देवदार के जंगल थे और यह इलाका अपेक्षाकृत शांत और एकांत माना जाता था. स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा ने आसपास के जंगलों और तारादेवी क्षेत्र में कुछ समय साधना की. स्थानीय मान्यता में 10 से 12 दिन तक गुप्त साधना किए जाने की भी जानकारी मिलती है, हालांकि इसकी दस्तावेज पुष्टि नहीं है. इसी साधना से इस स्थान को जोड़ते हुए कहा जाता है कि बाबा ने यहां भगवान हनुमान का मंदिर स्थापित करने की प्रेरणा दी.

छोटी कुटिया से 18.8 बीघा के मंदिर परिसर तक

जिस स्थान को बाबा की साधना से जोड़कर देखा जाता है, वह आज करीब 18.8 बीघा में फैले बड़े मंदिर परिसर में बदल चुका है. मुख्य मंदिर में संकटमोचन हनुमान जी के साथ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान शिव परिवार और गणेश जी के मंदिर हैं. मंदिर परिसर में बाबा नीम करौली की प्रतिमा भी स्थापित है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1999 में रामनवमी के अवसर पर बाबा की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई थी. बाद में उत्तराखंड कैंची धाम नीम करौली आश्रम प्रबंधन द्वारा 2007 में फाइबर की प्रतिमा के स्थान पर धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई गई. यहीं से बाबा नीम करौली और संकटमोचन मंदिर का रिश्ता केवल स्थानीय मान्यता तक सीमित न रहकर मंदिर परिसर की मौजूदा धार्मिक पहचान का भी हिस्सा बना.

हिमाचल से नीम करौली बाबा का कनेक्शन (ETV Bharat)

"संकटमोचन मंदिर सालों से लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन करीब 90 फीसदी श्रद्धालुओं को इसके इतिहास की जानकारी नहीं थी. यहां तक कि 50-60 सालों से मंदिर में आने वाले स्थानीय लोगों को भी बाबा नीम करौली से जुड़ी इस कहानी के बारे में पता नहीं था." - अनूप चौहान, प्रबंधक, संकटमोचन मंदिर न्यास

फिल्म के बाद बदल गई कहानी

संकटमोचन मंदिर न्यास के प्रबंधक अनूप चौहान ने बताया कि पहले यहां आने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं का ध्यान मुख्य रूप से संकटमोचन हनुमान मंदिर पर रहता था. बाबा नीम करौली से जुड़े इतिहास के बारे में बहुत कम लोग सवाल करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. 'हनुमान अंश' के बाद श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर बाबा नीम करौली के बारे में भी जानकारी मांग रहे हैं. दूसरे राज्यों से शिमला आने वाले कुछ श्रद्धालु खास तौर पर बाबा से जुड़े स्थान को देखने की इच्छा जता रहे हैं.

फिल्म देखने के बाद मंदिर आ रहे पर्यटक

जयपुर से शिमला घूमने आए महिला पर्यटक दल ने भी बताया कि वे बाबा नीम करौली में आस्था रखती हैं और फिल्म देखने के बाद संकटमोचन मंदिर आने का फैसला लिया. उनका कहना था कि मंदिर परिसर में बाबा और मंदिर के इतिहास की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में बोर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को इस संबंध के बारे में जानकारी मिल सके.