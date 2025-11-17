ETV Bharat / state

नीलम सरोवर पार्क उपेक्षा का शिकार , बिगड़ी टॉय ट्रेन और टूटे फाउंटेन को मरम्मत का इंतजार

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी नगर निगम के अंतर्गत बना नीलम सरोवर पार्क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. एक जमाने में ये पार्क बेहतरीन सुविधाओं के साथ सुसज्जित हुआ करता था.लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण अब यहां बिगड़ी चीजें और गंदगी दिखती है. नीलम सरोवर पार्क में बच्चों की टॉय ट्रेन, म्यूजिकल फाउंटेन, नौका विहार जैसे सुविधाएं अब बंद हो चुकी हैं.

पार्क में सुविधाएं हुईं चौपट : ये पार्क जिस वार्ड की जद में आता है उसके पार्षद भी इस ओर ध्यान नहीं देते.कई बार इस पार्क की मरम्मत के लिए राशि संधारित की जा चुकी है,लेकिन उन पैसों का क्या हुआ ये कोई भी जिम्मेदार बताने के लिए तैयार नहीं. इस बारे में जब महापौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व के शासनकाल में पार्क की दुर्गति हुई. अब पार्क को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रपोजल बनाकर प्रशासन को भेजा जा रहा है,ताकि आने वाले समय में पार्क को व्यवस्थित किया जा सके. पार्क में बच्चों के खेलने के लिए जो ट्रेन और वॉटरफॉल हैं, वो सब पहले की तरह ही संचालित करने की योजना है.

बिगड़ी टॉय ट्रेन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)