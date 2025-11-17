ETV Bharat / state

नीलम सरोवर पार्क उपेक्षा का शिकार , बिगड़ी टॉय ट्रेन और टूटे फाउंटेन को मरम्मत का इंतजार

चिरमिरी का नीलम सरोवर पार्क इन दिनों उपेक्षा का शिकार हो रहा है.पार्क की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं.

Neelam Sarovar Park
नीलम सरोवर पार्क उपेक्षा का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 12:29 PM IST

3 Min Read


मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी नगर निगम के अंतर्गत बना नीलम सरोवर पार्क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. एक जमाने में ये पार्क बेहतरीन सुविधाओं के साथ सुसज्जित हुआ करता था.लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण अब यहां बिगड़ी चीजें और गंदगी दिखती है. नीलम सरोवर पार्क में बच्चों की टॉय ट्रेन, म्यूजिकल फाउंटेन, नौका विहार जैसे सुविधाएं अब बंद हो चुकी हैं.

पार्क में सुविधाएं हुईं चौपट : ये पार्क जिस वार्ड की जद में आता है उसके पार्षद भी इस ओर ध्यान नहीं देते.कई बार इस पार्क की मरम्मत के लिए राशि संधारित की जा चुकी है,लेकिन उन पैसों का क्या हुआ ये कोई भी जिम्मेदार बताने के लिए तैयार नहीं. इस बारे में जब महापौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व के शासनकाल में पार्क की दुर्गति हुई. अब पार्क को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रपोजल बनाकर प्रशासन को भेजा जा रहा है,ताकि आने वाले समय में पार्क को व्यवस्थित किया जा सके. पार्क में बच्चों के खेलने के लिए जो ट्रेन और वॉटरफॉल हैं, वो सब पहले की तरह ही संचालित करने की योजना है.

Neelam Sarovar Park
बिगड़ी टॉय ट्रेन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Neelam Sarovar Park
नीलम सरोवर पार्क उपेक्षा का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे पास शासन से जितना भी पैसा आता है, वो सब पार्क के उन्नयन के लिए ही आता है. हम उसे पूरे तरीके से उन्नयन में ही लगाते हैं. बहुत जल्दी ही नीलम सरोवर पार्क एक नए रूप में दिखेगा. हमारा प्रयास है कि चिरमिरी के लोगों को एक अच्छा पार्क मिले, जहां वे अपने परिवार के साथ आकर बैठ सकें और बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा स्थान मिले- रामनरेश राय, महापौर

नीलम सरोवर पार्क उपेक्षा का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं पार्क के बारे में निगम कमिश्नर राम प्रसाद अचला ने बताया कि इस पार्क की व्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा खराब तो नहीं बोल सकते.लेकिन जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको जल्द सुधारा जाएगा.

Neelam Sarovar Park
नौका विहार के लिए आई नाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्क की मरम्मत का इस्टीमेट तैयार कर भेजा जा रहा है. आवंटन प्राप्त होने की स्थिति में उसका संधारण किया जाएगा.इसके बाद पार्क के सामानों की मरम्मत की जाएगी.हमारी तरफ से यथासंभव प्रयास रहेगा कि पार्क में किसी तरह की कोई कमी ना हो- राम प्रसाद अचला, कमिश्नर


आपको बता दें कि मीडिया में नीलम पार्क की तस्वीरें सामने आने के बाद अब जिम्मेदार जल्द ही इसे सुधारने की बात कह रहे हैं.लेकिन सवाल ये है कि पहले पार्क को व्यवस्थित करने के लिए राशि आई और निकाली गई वो किस काम में लगी. एक बार फिर निगम प्रशासन ने पार्क के लिए बजट की बात कही है.लेकिन बजट आने पर पार्क पहले की तरह सुधरेगा या नहीं इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा.

TAGGED:

PARK IN BAD CONDITION
BROKEN TOY TRAIN AND FOUNTAIN
नीलम सरोवर पार्क
चिरमिरी नगर निगम
NEELAM SAROVAR PARK

