ETV Bharat / state

अमरोहा में शादी के लिए चाहिए था पैसा, मालिक की कार और 23.90 लाख लेकर फरार, दो गिरफ्तार

अमरोहा: हसनपुर पुलिस ने एक बड़ी चोरी का सफल खुलासा करते हुए मालिक की इनोवा कार और उसमें रखी लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हुए चालक को उसके भाई सहित गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 23.90 लाख की नकदी और चोरी की गई इनोवा कार बरामद कर ली है.



जानकारी के अनुसार, मंगलवार को पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना हसनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.



पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने थाना हसनपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी इनोवा कार में रखी रुपये को उसका चालक वाहन सहित लेकर फरार हो गया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.



पूछताछ में मुख्य आरोपी मनोज गुप्ता ने बताया कि वह अपने मालिक के यहां चालक के रूप में काम करता था. उसकी शादी की बातचीत एक महिला से चल रही थी. महिला द्वारा स्वयं का मकान होने की बात कहे जाने के बाद उसने जल्द अधिक पैसा जुटाने की लालच में चोरी की योजना बनाई.

मौका मिलते ही वह मालिक की इनोवा में रखी नकदी लेकर फरार हो गया और वाहन को गजरौला क्षेत्र में छोड़ दिया. इसके बाद वह नकदी लेकर अपने भाई कमल गुप्ता के पास पहुंचा और पूरी घटना बता दी. दोनों भाइयों ने मिलकर चोरी की रकम अपने किराये के मकान में छिपाकर रख दी.

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 23.90 लाख रुपये की नकदी और चोरी की गई इनोवा कार बरामद कर ली. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मनोज गुप्ता (29) और उसके भाई कमल गुप्ता (35) के रूप में हुई है. दोनों वर्तमान में नांगलोई दिल्ली में रहते हैं और मूल रूप से बरेली जनपद के निवासी हैं.