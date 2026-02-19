ETV Bharat / state

सड़क पर उतरे पॉलिटेक्निक के नीड बेस्ड लेक्चरर, नियुक्ति नियमावली के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

रांची: राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत नीड बेस्ड लेक्चरर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं. मुख्यमंत्री आवास के समीप बड़ी संख्या में एकत्रित इन शिक्षकों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा जारी पॉलिटेक्निक लेक्चरर नियुक्ति विज्ञापन का विरोध जताया. प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि नई नियमावली उनके साथ अन्यायपूर्ण है. इससे वर्षों से सेवा दे रहे लेक्चररों का भविष्य संकट में पड़ सकता है.

जानकारी देते नीड बेस्ड शिक्षक (Etv Bharat)

नियुक्ति विज्ञापन का क्यों हो रहा विरोध

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, राज्य में पूर्व में 252 नीड बेस्ड लेक्चररों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीटेक निर्धारित की गई थी. ये सभी लेक्चरर पिछले कई वर्षों से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियमित रूप से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में योगदान दिया है. इसी बीच, जेपीएससी ने 13 फरवरी को 355 पदों पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी किया है. नई नियुक्ति नियमावली में एमटेक, पीएचडी, जीईटी (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट) तथा रिसर्च से संबंधित अर्हताएं अनिवार्य की गई हैं.

लेक्चररों सरकार से हस्तक्षेप की मांग