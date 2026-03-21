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अगर जमा नहीं किया ये डॉक्यूमेंट, तो बिहार में पेंशन मिलना हो जाएगा बंद

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन कराना अनिवार्य है, नहीं तो पेंशन रोक दिया जाएगा. पढ़ें

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31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 2:58 PM IST

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नवादा: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभुकों को 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन कराना जरूरी है. निर्धारित तिथि के बाद उन्हीं को पेंशन मिलेगा, जिनका जीवन प्रमाणीकरण पूरा हो चुका होगा.

31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य: जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा. नवादा में अब भी 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है.

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31 मार्च तक जीवन प्रमाणन कराना जरूरी (ETV Bharat)

हर महीने दी जाती है ₹1100 : समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी सहायक निदेशक अमरनाथ कुमार ने बताया कि केंद्र एवं राज्य प्रायोजित कुल 6 योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹1100 की राशि दी जा रही है.

"मृत पेंशनधारियों की पहचान कर डेटा को अपडेट करने और वास्तविक लाभार्थियों को बिना बाधा पेंशन देने के उद्देश्य से 22 दिसंबर 2025 से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण शुरू किया गया है."- अमरनाथ कुमार,प्रभारी सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा कोषांग

चिंताजनक जिले का आंकड़ा : नवादा जिले में कुल 2,93,506 पेंशनधारी हैं, जिनमें से अब तक केवल 1,85,574 लोगों ने ही जीवन प्रमाणीकरण कराया है. वहीं 1,07,932 पेंशनधारी अब भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं. राज्य भर में अब तक 84 लाख से अधिक पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जा चुका है.

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हर महीने दी जाती है ₹1100 (ETV Bharat)

31 मार्च है अंतिम तिथि: अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 के बाद केवल उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन मिलेगा, जिनका जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका होगा. निर्धारित समय सीमा तक प्रमाणीकरण नहीं कराने वालों का पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा.

प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने नजदीकी CSC केंद्र या विशेष कैंप में जाकर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराएं, ताकि पेंशन में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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