निजी स्कूलों की मनमानी: आरटीई में चयनित 44 हजार से ज्यादा बच्चे अब भी स्कूल से वंचित

आरटीई सत्र 2025-26 की लॉटरी को 7 महीने बीत गए हैं. कई निजी स्कूलों ने प्रवेश से इनकार किया.

Jaipur RTE admission
अभिभावक कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
जयपुर: आरटीई (निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार) सत्र 2025-26 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए सात महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अब तक 44 हजार 60 से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं. कई निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत लॉटरी से चयनित बच्चों को प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया है. इसके बावजूद शिक्षा विभाग की कार्रवाई महज नोटिस जारी करने तक सीमित है. संयुक्त अभिभावक संघ ने इसे बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ बताते हुए विभाग की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

सात स्कूलों ने खुलेआम किया इनकार: बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में जारी आदेश में स्वीकार किया है कि जयपुर के सात निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देने से मना कर दिया. निदेशालय ने इन स्कूलों की मान्यता, एनओसी रद्द करने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि नियमों के स्पष्ट उल्लंघन पर भी विभाग सीधी कार्रवाई से बच रहा है.

60 से अधिक स्कूलों को केवल नोटिस: संयुक्त अभिभावक संघ के अनुसार जयपुर में ही पिछले सात महीनों में 60 से ज्यादा निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी वाले नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन एक भी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई और न ही किसी पर दंडात्मक कार्रवाई हुई. परिणामस्वरूप हजारों अभिभावक विभाग और स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, मगर बच्चों का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया.

आखिर जिम्मेदार कौन?: अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि 9 अप्रैल 2025 को निकली लॉटरी में प्रदेश भर में 80 हजार से अधिक बच्चों का चयन हुआ था, लेकिन आज सात महीने बाद भी 44,060 बच्चे स्कूल से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि विभाग सिर्फ नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, जबकि बच्चों का पूरा शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.

अभिभावक संघ की प्रमुख मांगें:

  • आरटीई प्रवेश से मना करने वाले सभी स्कूलों की मान्यता/एनओसी तुरंत रद्द की जाए.
  • 44,060 बच्चों का तत्काल प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए.
  • शिक्षा विभाग की लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो.
  • पूरे राजस्थान में आरटीई अनुपालन के लिए मासिक स्कूल-स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाए.

विभाग ने अपने हालिया आदेशों में यह भी माना है कि कई स्कूल लगातार निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं. 4 सितंबर, 12 सितंबर और 15 सितंबर को जारी निर्देशों के बावजूद प्रवेश नहीं होने से शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

संपादक की पसंद

