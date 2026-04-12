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राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में लगी आग, कोई हताहत नहीं

दिल्ली राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में आग, सूखी झाड़ियों की वजह से तेजी से फैली आग

राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में लगी आग
राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 12, 2026 at 4:21 PM IST

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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस हरकत में आई और तुरंत मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां भेजी गईं.

फायर विभाग के अनुसार, दोपहर करीब 1:35 बजे आग लगने की कॉल प्राप्त हुई थी. इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग झाड़ियों में लगी होने के कारण तेजी से फैलने का खतरा था, लेकिन दमकल कर्मी लगातार इसे काबू करने में जुटे दिखे. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि, शुरुआती आशंका है कि सूखी झाड़ियों और गर्म मौसम के चलते आग भड़की हो.

सूखी झाड़ियों की वजह से तेजी से फैली आग- फायर अधिकारी
अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है. स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और आग पर जल्द काबू पाने के लिए प्रयास जारी हैं. सूखी झाड़ियों और खरपतवार की वजह से आग ने तेजी से फैलाव लिया. हालांकि, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हैं.

धुएं के घने गुबार की वजह से लगा लंबा जाम

राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में लगी आग के चलते पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित हो गया. खासतौर पर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद तेजी से धुआं फैलने लगा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई. कई जगहों पर जाम जैसे हालात भी देखने को मिले.

दिल्ली राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में भड़की आग
दिल्ली राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में भड़की आग (ETV Bharat)

आग बुझाने में 6 गाड़ियों को लगाया गया
फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है. अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश जारी है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, घटनास्थल पर आग बुझाने वाली 6 गाड़ियां भेजी गई हैं. आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.

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